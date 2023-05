Le Canadien pourrait utiliser la même stratégie qu'avec RHP pour signer l'espoir Jared Davidson

KAMLOOPS | Si le Canadien de Montréal désire devenir rapidement une équipe aspirante, il devra compter sur des joueurs bâtis pour les séries éliminatoires. Ça tombe bien, il en a un dans sa filière qui n’attend que d’obtenir un contrat avec l’équipe, souligne l’entraîneur-chef des Thunderbirds de Seattle, Matt O’Dette.

Ce joueur, c’est l’attaquant Jared Davidson. Ignoré à ses deux premières années d’admissibilité au repêchage de la LNH, il a finalement trouvé preneur l’été dernier par le Tricolore, au cinquième tour.

L’attaquant de 20 ans vient de conclure sa dernière saison dans le hockey junior avec une récolte de 38 buts et 82 points en 60 matchs. Il en a ajouté 23 en 19 parties en séries pour aider les Thunderbirds à atteindre le tournoi de la Coupe Memorial.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

«C’est l’un de nos meilleurs joueurs et de nos plus grands leaders, estime O’Dette. Il est une grosse partie de notre équipe. Il a marqué 42 buts à 19 ans et en a ajouté près de 40 cette saison. C’est un excellent choix du Canadien de Montréal. Il peut marquer et être efficace dans toutes les facettes du jeu. Il joue avec hargne et aime le jeu physique. C’est le prototype parfait du joueur de séries.»

Son coéquipier Brad Lambert en rajoute: «c’est un joueur incroyable et un excellent leader. Son tir est foudroyant et il patine bien en plus d’être très intelligent avec la rondelle.»

Comme RHP?

S’il a les yeux sur la Coupe Memorial, Davidson attend toujours l’appel du Tricolore. Pour l’instant, il ne sait pas ce qui l’attend la saison prochaine, et l’équipe a jusqu’au 1er juin 2024 pour lui faire signer un premier contrat d’entrée.

«Je pense avoir eu une bonne saison régulière et de bonnes séries. Je n’aurais pu demander mieux. J’ai amélioré toutes les facettes de mon jeu et j’ai essayé de me concentrer à être un meilleur joueur dans les deux sens de la patinoire, et pas juste un attaquant qui peut marquer des buts. Maintenant, advienne que pourra», lance-t-il.

L’option qui semble la plus probable dans le cas de Davidson serait de débuter avec un contrat de la Ligue américaine de hockey pour la saison 2023-2024.

Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal / Agence QMI

La stratégie ressemblerait à celle adoptée par l’équipe avec Rafaël Harvey-Pinard. Le Québécois avait lui aussi été repêché à ses 19 ans, en 2019, avait terminé son stage junior comme joueur de 20 ans, avant de faire le saut chez les professionnels sous un contrat de la LAH.

Cette stratégie avait permis au Tricolore de gagner une année de développement sans avoir à «brûler» l’un des 50 contrats professionnels qui lui sont alloués.

RHP avait ensuite signé son contrat d’entrée la saison suivante et on connaît la suite.

Les yeux sur le gros trophée

Mais, pour l’instant, ce n’est pas la priorité no 1 du natif d’Edmonton. Les Thunderbirds sont considérés comme les favoris pour remporter la Coupe Memorial, et c’est ce sur quoi il se concentre en ce moment.

«Les équipes de la WHL n’ont pas gagné beaucoup récemment [leur dernier titre à ce tournoi remonte à 2014]. C’est une motivation supplémentaire pour nous.»

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Et le statut de favori de son équipe ne vaut pas grand-chose à ses yeux.

«Je ne le vois pas comme ça. Toutes les équipes ont gagné leur ligue et Kamloops est une très bonne formation et ils nous ont donné du fil à retordre dans les séries. Je ne me soucie pas trop de qui est considéré comme favori. Il va falloir être prêt à chaque match.»