Mode de stars: le défilé cannois 2023

Le Festival de Cannes venait à peine de débuter que l’un des plus beaux looks de cette 76e édition faisait son apparition. Après un hiatus de cinq ans pour des raisons fiscales, Fan Bingbing est revenue reconquérir sa couronne de reine du tapis rouge cannois. Au fil des années, l’actrice et chanteuse chinoise a ébloui la foule avec ses tenues tout en célébrant du même coup le talent des créateurs asiatiques. Pour son grand retour, elle a enfilé une robe à motif imprimé tigre brodé et pailleté de Christopher Bu. Ses bijoux en émeraudes rappellent le vert des bambous porte-bonheur qui ornent la création.

Cet enchaînement de styles s’est poursuivi avec tout l’éblouissement qu’on lui connaît. Il y eut bien sûr les habituels looks « elles en ont trop fait », mais ils ont été rarissimes, laissant plutôt place à de nombreuses tenues noires et blanches sophistiquées, dramatiques et sexy. Les robes colorées étaient vibrantes et coupées près du corps, la théâtralité provenant d’une cape, d’une étole ou de gants.

Voici un survol des plus belles tenues.

Anne Hathaway

Photo Getty Image

En plein Festival de Cannes, Anne Hathaway a réussi à éclipser les stars du tapis rouge avec son passage à la soirée vénitienne Bulgari dévoilant la collection de haute joaillerie Mediterranea de la maison. L’actrice était exquise, glissée dans cette robe Atelier Versace confectionnée en tulle transparent ornée d’un dégradé de cristaux dorés et argentés rappelant des vagues, le tout servant d’écrin aux pièces d’exception Bulgari.

Naomi Campbell

Photo AFP

Le coup de vent n’aurait pu souffler à un meilleur moment, l’effet sur la cape rose parsemée de plumes ne pouvait être plus théâtral pour l’ascension des marches de Naomi Campbell. La mannequin toujours aussi gracile avait opté pour une création bicolore Valentino assortie à des bijoux Chopard.

Pom Klementieff

Photo Getty Image

Une couleur vibrante, une matière brillante, de la transparence, une touche de corsetterie, une silhouette monochrome, une carrure marquée et des gants intégrés, voilà tout ce que l’actrice Pom Klementieff a cumulé pour son passage réussi sur le tapis rouge. Sa robe est signée Versace et ses bijoux Cartier.

Cate Blanchett

Photo AFP

Même lorsqu’elle opte pour une nouvelle création, Cate Blanchett prône une démarche en faveur d’une mode durable. Des matières existantes ont été taillées par les ateliers Louis Vuitton pour confectionner cette robe.

Michelle Yeoh

Photo AFP

Michelle Yeoh laisse cette impression de composer ses looks à partir des bijoux qu’elle va porter tant leur agencement est toujours impeccable, comme le prouve ce collier Boucheron entouré d’une création de taffetas vert pomme Balenciaga.

Viola Davis

Photo AFP

Viola Davis enchaîne les robes fabuleuses et cette plus récente sortie est majestueuse. Le mémo « tapis rouge cannois » a bel et bien été compris par l’actrice qui a gravi les marches laissant traîner un long manteau de plumes gris et argent de Valentino Couture. Des bijoux Chopard complétaient le tout.

Dua Lipa

Photo Getty Image

Pour la première nocturne du film Omar la fraise, Dua Lipa a enfilé une robe ajourée et hautement fendue de Celine par Hedi Slimane, dévoilant du même coup sa nouvelle coupe de cheveux frangée, encadrée de boucles d’oreille Tiffany & Co. Une silhouette élégante et sexy, parfaite pour le festival !

Gemma Chan

Photo AFP

Voici l’inspiration de robe de mariée pour celles en quête d’une silhouette originale et sophistiquée. Gemma Chan était immaculée dans cette création Louis Vuitton décorée d’une large bande de fleurs tridimensionnelles.

Isabelle Huppert

Photo Daniele Venturelli/WireImage

Isabelle Huppert porte régulièrement avec panache les créations parfois conceptuelles de Balenciaga. Alors que les dentelles dévoilent souvent un sous-vêtement contrastant ou faussement « couleur chair », voilà que l’actrice a évité le désagrément en enfilant une combinaison chair complète... jusqu’aux pieds ! L’effet pieds nus est tout de même surprenant.

Gigi Hadid

Photo AFP

La modernité de cette silhouette, qui aurait pu vite faire Barbie si elle avait été rose, réside dans la couleur café au lait de cette robe sculpturale Zac Posen à laquelle Gigi Hadid a assorti des diamants Messika.