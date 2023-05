Le meilleur des mondes à Lévis

Principale ville de la région de la Chaudière-Appalaches, la situation stratégique de la ville de Lévis mousse son attractivité. Bordée par le fleuve et sillonnée par ses affluents, verdie par une nature omniprésente et traversée par un réseau routier menant partout en province, voisine de la capitale nationale offrant la plus belle vue sur Québec, elle a tout pour plaire.

Lévis se déploie sur une superficie de 444 km2, entre Beaumont et Sainte-Antoine-de-Tilly sur la rive sud du Saint-Laurent. Bien qu’elle occupe seulement 2,8 % de la superficie du territoire de la région de la Chaudière-Appalaches, sa démographie fait le poids! En 2021, la population de la ville représentait 34,5 % de la population totale de la région, une proportion qui prend de l’ampleur depuis plusieurs années.

Cette municipalité à échelle humaine propose le meilleur des deux mondes. C’est-à-dire l’air de la campagne à proximité des services de la ville, puisque 10 % de son territoire est urbanisé, 48 % est cultivé, 36 % se déploie sous des couverts forestiers, tandis que les milieux humides occupent 6 % de sa superficie.

Entre nature et urbanité

Se développant au rythme du fleuve Saint-Laurent qui la borde et de ses affluents qui la traversent, la ville réserve l’accès aux rivages à sa population, puis concentre ses activités commerciales dans ses centres urbains, à proximité des principaux axes routiers. Le périmètre d’urbanisation de Lévis représente 25 % du territoire, alors que 75 % des terres sont consacrées à des activités agricoles et forestières.

Les Lévisiens et Lévisiennes ont le privilège d’habiter une ville verdoyante qui rassemble près de 300 parcs de quartier et douze grands parcs urbains, sillonnés par un réseau cyclable de 323 kilomètres.

La municipalité accueille aussi cinq grands parcs de conservation accessibles à la population, 30 km2 de milieux naturels protégés, 42 km de bordure fluviale, 850 km de ruisseaux et de rivières, ainsi que plusieurs sites de pêche exceptionnels.

Brasser des affaires à Lévis

S’élevant à la tête des ponts de Québec et Pierre-Laporte, Lévis est la porte d’entrée de la région de la capitale nationale du Québec et permet d’accéder facilement aux attraits et aux services de celle-ci, qui se conjuguent aux siens.

Traversée par les autoroutes Jean-Lesage (A-20) et Robert-Cliche (A-73 ), et située à la jonction des grands réseaux pancanadiens de chemins de fer, non loin des infrastructures portuaires de l’agglomération de Québec, Lévis offre un accès simplifié aux marchés de Québec, des États-Unis, des Maritimes et de l’Ontario. Voilà qui est idéal pour faire des affaires!

La raffinerie Jean-Gaulin (Valero), la deuxième plus importante dans l'est du Canada, le chantier maritime Davie, l'usine Frito-Lay Canada ainsi que le Mouvement Desjardins y sont d’ailleurs établis. Les entreprises de Lévis s’implantent et se développent dans ses 14 zones et parcs industriels, ses deux pôles d’affaires, ses nombreux centres commerciaux et établissements commerciaux, ainsi qu’au cœur de ses quartiers historiques.

Les nombreux visages de Lévis

Le vaste territoire de Lévis est issu de la fusion municipale de 2002 qui, en plus de l’ex-ville de Lévis, englobe neuf autres villes et municipalités devenues des secteurs. Il s’agit de Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy, Pintendre, Saint-Romuald, Saint-Jean-Chrysostome, Sainte-Hélène-de-Breakeyville, Charny, Saint-Rédempteur, Saint-Nicolas et Saint-Étienne-de-Lauzon.

Son territoire se divise aussi en trois arrondissements (Desjardins, Chutes-de-la-Chaudière- Est, Chutes-de-la-Chaudière-Ouest), en 30 secteurs de recensements, en 56 communautés locales et en 1 233 aires de diffusion.