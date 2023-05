Eldrick Tont ? Qui c’est, ça, vous dites-vous en vous en foutant comme de l’an 40 ? Pourtant, Eldrick Tont est un des hommes les plus connus de la planète.

Eldrick Tont Woods, c’est Tiger Woods, qui a commencé à balancer des bâtons de golf à 11 mois et qui a réussi son premier trou d’un coup à 6 ans. Tiger, que son père a surnommé ainsi très jeune en l’honneur d’un de ses amis alors dans l’armée américaine.

En amour, au travail, dans le sport, les surnoms fusent. Casseau retournera-t-il derrière un banc de la NHL ? Vous savez que vous lisez cette chronique à côté des photos publiées par Pantoufle Brulotte. Steamer, c’est Pierre Ouellette le préposé à l’équipement au Canadien où vous avez bien connu Pépé Lemieux, The Bird Robinson, Pointu Lapointe, Pinotte Houle et Flower évidemment. Encore plus récent chez les Canadiens, il y a Wifi. Ça, c’est Arber Xhekaj.

Bouchard est probablement le nom de famille francophone le plus répandu dans l’histoire de la NHL et ils ont sûrement, tous les huit, été surnommés Butch.

S’il est un endroit où les surnoms se multiplient, c’est chez les policiers où j’ai connu Mouffette, La Vidange, Ti-Caille, Poutine, Farine, Ti-Brin et Boule de Gras.

Faut ajouter que les criminels ne donnent pas leur place. De grande renommée, Mom Boucher en passant par Godasse Gagné et Beef Hamel. Toutefois, je n’aurais pas aimé me faire appeler Pas Fiable, comme Denis Houle.

LES PSEUDOS

En politique, Ti-Poil Lévesque a probablement été le plus populaire et il y a eu aussi Patapouf Charest et l’ancien maire de Montréal qui a également été directeur du Jardin botanique. Pierre Bourque avait été surnommé Géranium Premier.

Curieusement, les surnoms sont plus rares au féminin.

Quoique vous deviez savoir que Stefani Germanotta, c’est Lady Gaga, et que Cherilyn

Sarkisian, c’est Cher. Tout comme Louise Ciccone est Madonna.

Aimez-vous la voix unique de Pierre Garand, qui n’est nul autre que Garou ? À ne pas confondre avec Loup-Garou qui est... Robert Charlebois.

Il y a les nombreux surnoms d’amoureux aussi, mais ça, c’est autre chose.

BIZOUNAGE