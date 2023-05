Libéré après 33 ans en prison pour un crime qu’il n’a pas commis: «je n’ai jamais perdu espoir»

Un Américain a été libéré de prison après avoir passé les 33 dernières années derrière les barreaux pour un crime qu’il n’a pas commis, et a dû attendre 6 ans pour que les nouvelles preuves prouvant son innocence soient étudiées.

Daniel Saldana avait écopé en 1989 d’une sentence de 45 ans de prison après avoir été jugé coupable de tentative de meurtre après que des balles aient été tirées en direction de six élèves du secondaire qui auraient été pris pour de membres de gangs de rue, selon un communiqué du bureau du procureur de district de Los Angeles, George Gascón.

Deux autres hommes avaient également été emprisonnés pour ce même incident.

De nouvelles preuves ayant fait surface en 2017 ont finalement été étudiées plus tôt cette année, ce qui a mené à sa libération, jeudi.

Lors d’une audience pour la libération conditionnelle d’un autre détenu impliqué dans cet incident, Raul Vidal, il y a six ans, de nouveaux documents ont fait surface prouvant que M. Saldana n’était pas présent sur place lors de l’incident.

«Il s’agit d’une information qui l'exonère clairement et que le bureau du procureur devait faire parvenir à M. Saldana, mais ne l’a pas fait, indique à CNN, George Gascón. Cette omission d’enquêter sur cette nouvelle preuve en 2017 lui a coûté 6 ans de plus en prison.»

De son côté, Daniel Saldana s’est dit soulagé de finalement être libéré.

«Je n’ai jamais perdu espoir, dit-il, en entrevue à CNN. Je suis innocent à 100% et je le dis depuis le jour 1. Je savais qu’un jour, ça allait arriver, et je suis juste tellement reconnaissant et je remercie Dieu, Jésus.»

Dans l’État de la Californie, où il a été emprisonné, il aura droit à une compensation financière pour la période passée derrière les barreaux pour un crime qu’il n’a pas commis.

Ce montant n’a pas encore été déterminé.