Quoi faire lors d'un week-end à Prague : nos bonnes adresses

Prague, capitale de la Tchéquie, au cœur de l’Europe centrale, est une ville dont l’histoire et l’architecture des deux derniers millénaires sont de véritables plaisirs à découvrir. Nommée la « ville aux cent clochers », on peut se balader pendant des heures dans ses ruelles aux allures d’antan et sur les rives de la Moldau (Vltava).

Unsplash / Denis Poltoradnev

VENDREDI

16H – Poser ses bagages

Posez vos bagages à l’hôtel Maximilian dans le quartier Josefov, tout près de la vieille ville. Cette propriété contemporaine est à l’abri des rues plus animées n’ayant comme ambiance sonore que les carillons de l’église.

16H30 – Déguster un trdelnik

Son nom est impossible à prononcer, mais son goût plaît à tous. Le trdelnik est une pâtisserie sucrée de forme allongée disponible dans différentes saveurs. La pâte est d’abord enroulée autour d’un bâton puis grillée sur la braise, laissant un doux parfum flotter dans l’air... Vos narines sauront vous guider vers le kiosque de rue le plus près.

Unsplash / Lisa Gageler

17H – Sillonner la vieille ville

Pour un premier aperçu de ce que Prague a à offrir, laissez vos pas vous mener à travers les rues et ruelles de la vieille ville. Passez sous la tour poudrière datant du 9e siècle, autrefois l’une des 13 entrées de la ville.

19H – Voguez sur la Moldau

Quoi de mieux pour une première soirée qu’un souper-croisière d’une durée de 2 heures sur la rivière Moldau? Admirez la ville s’illuminer au soleil couchant, voguez sous les nombreux ponts de la ville, laissez-vous bercer par la musique «live» et goûter aux différentes spécialités culinaires thèques en formule buffet.

Info: www.civitatis.com

SAMEDI

9H – Visiter la vieille ville

Votre visite débute sur la place de la Vieille Ville où l’architecture baroque et gothique se côtoie. Rendez-vous devant l’horloge astronomique (Orloj), une invention de la période médiévale qui a plus de 600 ans. Toutes les heures, les figurines s’activent sur les coups de carillons. Grimpez la tour de l’Hôtel de Ville pour obtenir une vue splendide de la Place et des édifices historiques qui la borde. Au centre de la place, admirez l’église de Notre-Dame du Týn à l’architecture gothique dont les deux tours dominent ce quartier.

Courtoisie / Prague City Tourism

10H30 – Traverser le pont Charles

Marchez vers la rivière Moldau, nommée Vltava en tchèque, traversée par 13 ponts à Prague. Arpentez le fameux pont Charles, le plus vieux de Prague, construit en 1357. Il fut longtemps le seul lien qui reliait le château à la vieille ville et chaque pas sur les pierres nous rappelle ce passé historique. Par beau temps, l’ambiance est festive, car des artistes en tout genre s’y donnent rendez-vous pour divertir les voyageurs. Pour un cliché parfait sans visiteur, il faut y aller à l’aube.

Courtoisie / Prague City Tourism

11H – Admirer l’art de rue

À la sortie du pont, dirigez-vous pratiquement sous le pont Charles où une ruelle entière est dédiée à l’art de rue. On y retrouve le « Mur John Lennon » sur lequel plusieurs messages de paix, d’amour et d’espoir ont été peints depuis les années 80. Traversez un petit pont et vous voilà sur l’île de Kampa, véritable îlot de fraîcheur où jolies terrasses, musée et habitations longent la rivière.

Velkopřevorské nám., 118 00 Malá Strana

12H30 – Casser la croûte

Sautez à bord du tramway 22, ou montez les escaliers Zámecké schody, vers le château de Prague (Pražský). Cassez la croûte au restaurant Kuchyň (« cuisine » en tchèque), situé sur la place du château. La vue est sublime, la bière est excellente et vous pourrez y déguster de bons plats locaux à un prix raisonnable. Saviez-vous que la bière blonde a été inventée en Tchéquie?

Info : kuchyn.ambi.cz

14H - Visiter un château

Émergent de la ville, le château de Prague est un ensemble de bâtiments et de jardins qui se visite en quelques heures. Vous aurez l’option de choisir quels lieux privilégiés; la cathédrale Saint-Guy (Saint-Vital) est toutefois un incontournable.

Hradčany, 119 08 Prague

Courtoisie / Prague City Tourism

5h30 – Arpenter une ruelle célèbre

Toujours dans l’enceinte du château, ne ratez pas la ruelle d’Or, qui, quoiqu’achalandée, vaut le détour et est l’une des plus belles rues de Prague où a résidé le célèbre écrivain Franz Kafka en 1916. Aujourd’hui, on y retrouve plutôt des boutiques souvenirs, libraire et maisonnettes.

16H30 – Découvrir l’univers de Kafka

Partez vers le musée Franz Kafka où sont exposés lettres, photographies, journaux intimes de cette légende littéraire née à Prague en 1883.

19H30 – Souper avec vue

Pour clore une journée bien réussie, rendez-vous sur la terrasse de l’hôtel U Prince, Terasa U Prince, avec vue magique sur la vieille ville. Les cocktails sont savoureux, les plats simples et variés et les prix, raisonnables pour l’endroit!

Staroměstské nám. 29, 110 00 Staré Město

Prague City Tourism

DIMANCHE

10H - Bruncher 100% local

Du marché à votre assiette, c’est ce que promet le restaurant VENUE où vous pourrez savourer tranquillement un délicieux brunch pour bien débuter cette dernière journée à Prague. Croque-monsieur, œufs à la turque, toast à l’avocat et plusieurs plats plus gourmands sauront bien remplir votre estomac.

Havelská 525/4 110 00 Staré Město

12H - Observer une maison originale

La Maison Dansante est probablement l’édifice à l’architecture la plus originale qui soit! Imaginée par Vlado Milunic et Frank Gehry, elle représente le ying-yang, ou le féminin-masculin et on y retrouve un très beau restaurant avec vue sur l’eau.

Jiráskovo nám. 1981/6, 120 00 Nové Město

13H30 - Visiter « l’autre » château

Vysehrad est un quartier et une ancienne ville fortifiée située sur une colline qui domine la rivière. On part à la découverte de son château du 10e siècle, d’une église, d’un cimetière où plusieurs personnages historiques tchèques sont enterrés et surtout, des remparts desquels il y a une vue splendide sur Prague.

14H30 – Voir vert

Dernier arrêt de ce séjour à Prague, l’Absintherie bar et musée, l’endroit parfait pour démystifier et acheter cet alcool fort de couleur verte.

Jilská 7, 110 00, Prague 1 Old Town