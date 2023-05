Planète soccer: vague d’amour pour Vinicius Junior

Les gestes racistes dont Vinicius Junior a été l’objet la semaine dernière à Valence ont déclenché une vague d’amour à l’endroit de l’attaquant du Real Madrid dans les derniers jours.

Rappelons les faits. Dans une défaite de 1 à 0 de Madrid, le Brésilien a été ciblé à maintes reprises par les partisans valenciens qui ont sombré dans le racisme.

Il a d’abord été traité d’imbécile, ce qui a créé un attroupement et provoqué une assez longue interruption du match, Vinicius ne voulant pas reprendre le jeu. Il a également été traité de singe par au moins un partisan, ce qui est encore trop fréquent dans les stades européens.

Son match s’est terminé par un carton rouge de frustration qui a depuis été annulé par la Commission des compétitions espagnoles en raison du contexte dans lequel il a été décerné.

Appui du président

Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, est rapidement venu à la défense de son jeune joueur.

« Ce qui s’est passé est vraiment très grave, avec une circonstance aggravante : ce n’est pas la première fois que ça se produit, a-t-il insisté lors d’une allocution mardi. La société dans laquelle nous vivons ne mérite pas ce qui se passe. Le Real Madrid ne tolérera plus aucun incident ni aucune insulte raciste. »

Le président a depuis rencontré son joueur pour lui offrir son soutien et a également porté plainte à la police pour ce qu’il qualifie de crime haineux.

D’ailleurs, quatre personnes ont été interpellées par la police espagnole pour avoir brandi des mannequins pendus à l’effigie de Vinicius. Ceux-ci ont été interdits de stade par Valence en attendant leur procès. Parlant de Valence, le club n’a pas été épargné par la Fédération espagnole de football qui a fermé la tribune partisane pour cinq matchs et a imposé une amende de 65 630 $ au club.

Hommage

Les partisans et les joueurs du Real Madrid ont pour leur part rendu hommage à Vinicius Junior avant le début du match contre Vallecano, mercredi, au Stade Santiago Bernabeu de la capitale espagnole.

Ses coéquipiers portaient tous des maillots floqués à son nom pendant que dans les tribunes, on pouvait voir une banderole sur laquelle on lisait « Nous sommes tous Vinicius. Ça suffit ». Il s’agit de gestes symboliques, mais qui ont une forte portée dans le contexte.

Souffrant d’une légère blessure au genou, l’attaquant n’a pas joué lors de cette rencontre, mais il était en civil sur le bord du terrain pour assister à la scène. La Liga, qui est fortement éclaboussée dans cette affaire, doit en faire plus pour mettre un frein au racisme trop fréquent dans ses stades.

Des excuses

D’ailleurs, le président Javier Tebas s’est retrouvé dans l’embarras quand il a invité Vinicius à se renseigner sur les actions prises par la ligue pour lutter contre le racisme.

« Avant de critiquer et d’insulter la Liga, vous devez vous informer correctement. Ne vous laissez pas manipuler et assurez-vous de comprendre les compétences de chacun et le travail que nous avons fait ensemble », a-t-il maladroitement déclaré avant de se reprendre quelques jours plus tard.

« Je ne voulais pas attaquer Vinicius, mais si la plupart des gens l’ont compris de cette façon, je dois m’excuser. Je me suis mal exprimé au mauvais moment. »

MBAPPÉ MET DE LA PRESSION

La star du PSG, Kylian Mbappé, va mettre la pression sur la direction du club parisien. L’attaquant français détient une option d’un an à son contrat qui prend fin en 2024 et il semble qu’il ne la lèvera pas afin de garder une marge de manœuvre et surtout d’inciter le PSG à être actif dans son recrutement lors de la prochaine entre-saison. Mbappé a jusqu’au 31 juillet pour décider s’il active son option pour la saison 2024-2025.

LE QATAR EN VEUT PLUS

Qatar Sports Investments (QSI), qui est propriétaire du Paris Saint-Germain, n’en a pas assez et souhaite étendre ses tentacules. Le fonds qatari est actuellement en discussions avec Massimo Ferrero, le propriétaire de la Sampdoria de Gênes, afin de prendre une participation dans le club italien de première division. QSI serait aussi en pourparlers avec Malaga, Santos et un club belge afin d’étendre son emprise sur le foot européen.

GUARDIOLA VEUT QUE ÇA SE RÈGLE

En février dernier, la Premier League a relevé plus d’une centaine d’infractions financières commises par Manchester City entre 2009 et 2018, et maintenant que la saison tire à sa fin, l’entraîneur-chef Pep Guardiola souhaite que le dossier se règle. Celui-ci a plaidé pour une résolution rapide de la situation, mais assure qu’il restera en poste, peu importe l’issue de l’enquête. C’est une commission indépendante qui va juger l’affaire. Man City a toujours nié les faits qui lui étaient reprochés.

NEYMAR À MANCHESTER UNITED ?

Depuis que le PSG a révélé, plus tôt, ce mois-ci que Neymar pourrait être disponible au cours de l’été, plusieurs clubs se sont mis à rêver. Le Manchester United fait partie d’une courte liste de clubs qui ont été pressentis pour mettre le joueur sous contrat pendant la période estivale. Selon Sky Sports, il ne faut toutefois pas s’attendre à voir le Brésilien se joindre au Man U qui ne l’a pas identifié comme une cible potentielle.

Matchs à surveiller

MLS

Inter Miami CF c. CF Montréal

Samedi

Après un gain en milieu de semaine pour atteindre la finale du Championnat canadien, le CF Montréal aura l’occasion de renouer avec la victoire en MLS après deux défaites consécutives.

PREMIER LEAGUE

Bournemouth c. Everton

Dimanche

Everton est en 17e place, la dernière qui permet de rester en Premier League la saison prochaine. Son avance sur Leicester n’est que de deux points, la victoire lui garantit sa place.

PREMIER LEAGUE

West Ham c. Leicester

Dimanche

Au même moment où Everton va tenter de sauver sa peau, Leicester voudra éviter la relégation et doit à tout prix l’emporter et espérer un résultat autre qu’une victoire d’Everton sur Bournemouth.

LIGA

Real Valladolid c. Alméria

Dimanche

Valladolid est 18e et risque d’être relégué malgré ses 38 points. Mais voilà, il y a seulement deux points que les séparent de Valence et de la 13e position. Rien n’est joué dans cette dernière journée de compétition.