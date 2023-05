Il y a 252 millions d’années, 90% des espèces ont été rayées de la surface de la Terre. Sommes-nous prêts à prendre la responsabilité d’une nouvelle extinction? À force de consommation et d’extractivisme, c’est pourtant ce que nous préparons : paysages déboisés et remplis de béton.

Or, consommer et extraire c’est jouer le rôle de la grande industrie. Dans le cas plus précis des forêts, son discours est le suivant : un arbre n’a de valeur qu’une fois coupé. Au Saguenay-Lac-St-Jean, nos grands-pères y ont cru ... et ont fini par abattre, ou inonder sous le Piékuagami, les derniers grands pins... alors qu’on leur promettait une « exploitation durable » !

Et nos élus continuent de propager ce message. Plus de 20 ans après « L’Erreur Boréale » et la Commission Coulombe.

Payer le prix

Or, couper des volumes de bois de plus en plus élevés, dans une quête infinie de profits, c’est aller à l’encontre de la capacité régénératrice des forêts, des écosystèmes, et du bien-être des communautés qui les habitent. Jouer ce jeu, ce n’est pas défendre les intérêts des communautés forestières.

Car au final, ce sont les travailleurs forestiers qui paient le prix des décisions « profitables » des grandes compagnies forestières. Ce sont eux-elles qui souffrent des « aléas du marché » et de la recherche du profit des investisseurs internationaux : pertes d’emploi, dépressions, détériorations du tissu social, drames familiaux....

Protéger nos forêts, c’est se protéger soi-même! Nous faisons partie de la Nature. Les scientifiques le démontrent avec insistance : si nous continuons sur cette voie, un effondrement total des écosystèmes est inévitable.

La protection des écosystèmes et la protection des communautés du secteur forestier suivent des logiques similaires. Protéger le caribou, c’est protéger les travailleurs. Et vice-versa!

Allégeance à la grande entreprise

Il faut mettre fin à notre docile allégeance à la grande entreprise. Car ni la protection des écosystèmes, ni la protection des communautés ne l’intéresse. L’industrie forestière ne souhaite que la recherche de profits. Et nous en sommes témoin à travers l’état du caribou forestier. En effet, la situation de ce dernier nous informe de la vulnérabilité de son habitat et des autres espèces qui y habitent. Et le caribou va mal.

Pour être viables, les populations de caribous forestiers ont besoin d’un habitat dont le taux de perturbation est en deçà de 35%. Or, pour la majorité des populations répertoriées, ce taux de perturbation est supérieur. Il atteint même parfois plus de 75%. La majorité de ces perturbations concerne l’industrie forestière dont la récolte de bois et les chemins forestiers favorisent les attaques de prédateurs.

Avant toute chose, il est donc urgent de repenser le régime forestier. Il faut aligner ses objectifs avec la réalité des forêts, et non pas uniquement avec les portefeuilles des grandes compagnies.

Et surtout, cette refonte doit être faite en respectant les principes d’une transition juste. Les travailleurs et les syndicats doivent être là lorsqu’il faudra penser cette refonte. Lorsqu’il faudra commencer à diversifier la production, augmenter la transformation locale, impliquer les communautés locales dans les processus de gestion de la forêt, améliorer le reboisement et le partage des usages (forêts de proximité). Et des mesures de protection à l’intention des travailleurs devront être mises en place. Que ce soient des programmes de soutien au revenu, de la formation, des reconversions vers des emplois décents comparables.

Il est temps de prendre soin de nous!

La Coalition Fjord