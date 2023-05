Remparts: le joueur dirigé par Patrick Roy qui connaît la plus grande carrière dans la LNH se confie

Fort d’un bagage de 1239 matchs dans la LNH, Marc-Édouard Vlasic est le joueur qui connaît la plus longue et prolifique carrière parmi les protégés de Patrick Roy. Malgré sa vaste expérience, les enseignements de son mentor à ses débuts modestes dans le hockey junior ne sont jamais loin. «Encore aujourd’hui, dans ma façon de jouer, je repense souvent à des choses qu’il pouvait me dire», assure le vétéran.

Vlasic s’est joint aux Remparts en 2003, au moment où Roy occupait le rôle de copropriétaire et directeur général, mais pas celui d’entraîneur-chef.

Il était cependant très impliqué sur la glace, particulièrement auprès des défenseurs, selon Vlasic.

«Patrick a eu un gros impact sur mon développement comme joueur. La première fois, tu as 16 ans et tu te dis: “Oh, mon Dieu, c’est Patrick Roy! Est-ce que je peux vraiment lui parler?” Quand le gars devient ton coach, c’est impressionnant, le fun et intimidant, tout ça en même temps. Plus tu le connais, mieux ça devient. Il adore vraiment ce qu’il fait», a expliqué l’arrière de 36 ans.

Une grande crédibilité

Quand Roy a pris la place d’Éric Lavigne derrière le banc pour la fameuse saison de la conquête de la coupe Memorial en 2005-2006, Vlasic bénéficiait déjà d’un bon lien de confiance avec lui.

«Quand Patrick te dit quelque chose par rapport à la Ligue nationale, tu ne te dis jamais qu’il ne sait pas de quoi il parle. Il a été un bon gardien avec de bons défenseurs devant lui et il savait exactement ce que les défenseurs devaient faire pour se rendre en haut et y rester longtemps.»

«Ça arrive à l’entraînement avec les Sharks qu’on pratique des situations de deux contre un et que nos entraîneurs nous disent d’agir de telle ou telle façon. Chaque fois, je me dis: c’est exactement ce que Patrick nous disait dans le temps», illustre Vlasic.

L’importance du développement

Si plusieurs louangent la passion qui anime Roy, Vlasic retient avant tout ses aptitudes dans le développement des joueurs.

Après tout, Vlasic est devenu le défenseur ayant disputé le plus de matchs dans l’histoire des Sharks, en plus d’avoir représenté le Canada sur la scène internationale aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014, ainsi qu’au Championnat mondial en 2009 et 2017. Pas trop mal, en termes de développement!

«C’est évident qu’il veut gagner tout le temps, mais je pense que ce qui le valorise beaucoup aussi c’est de voir ses jeunes se développer et connaître de belles carrières. C’est une fierté pour lui de les voir percer», fait valoir Vlasic.

Belle relation

Celui qui était le général à la ligne bleue pour Roy face aux meilleurs attaquants adverses se dit convaincu que de telles responsabilités ont façonné le joueur qu’il est devenu.

«On avait des joueurs flamboyants avec les Remparts, qui prenaient plus de place que moi. Je jouais mon rôle et Pat me disait que mon temps allait venir. Je n’ai jamais été le gars qui flashait, mais je faisais tout le temps le bon jeu au bon moment, c’est ce que Patrick aimait. Ça m’a aidé quand j’ai commencé à jouer en haut, de ne pas essayer d’en faire trop.»

Après toutes ces années, le respect mutuel entre les deux hommes ne s’est jamais effrité.

«Il m’a donné tellement de conseils et c’est une belle amitié que j’ai forgée avec lui. Je le vois encore souvent quand je vais pratiquer avec les Remparts avant le début de mon camp d’entraînement à San Jose. C’est toujours un plaisir.»