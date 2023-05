Ruba Ghazal devrait lire plus sur René Lévesque avant de dire n'importe quoi

Aviez-vous besoin d’une nouvelle preuve que QS est un repaire d’hypocrites moralisateurs et, dans le meilleur des cas, d’idéalistes naïfs ?

Si oui, vous arrivez tard, mais je vous pardonne.

On vient en tout cas d’en avoir une autre preuve spectaculaire.

Bêtises

Ruba Ghazal, députée QS de Mercier, admet voter pour le NPD au fédéral.

Le chef du Bloc, Yves-François Blanchet, dit y voir une autre confirmation du fait que QS n’est pas fondamentalement souverainiste et prétend l’être seulement quand cela fait son affaire.

Il y a sûrement des souverainistes sincères chez QS, dit-il, mais ce ne sont pas eux qui dirigent la parade.

Le NPD, rappelle-t-il, est le parti le plus ultra-canadien et le plus centralisateur, il porte les valises de Justin Trudeau, et répète sans cesse que les nationalistes du Québec sont des racistes.

Il aurait pu ajouter que le dernier sondage Léger (1er mars 2023) établit que 45 % des sympathisants de QS voteraient NON à un référendum sur la souveraineté (43 % OUI).

Il aurait pu ajouter que QS n’a pas hésité à distribuer des dépliants unilingues en anglais lors de l’élection partielle dans Saint-Henri–Sainte-Anne.

Il aurait pu ajouter que le programme de QS propose un référendum sur un projet de constitution issu de consultations populaires, qui pourrait donc être un projet provincial.

Il aurait pu rappeler la manière dont QS a torpillé le projet d’entente avec un PQ fort naïf, et ainsi de suite.

Ruba Ghazal s’est insurgée en ces termes : « Il faut arrêter de pointer du doigt les immigrants et revenir à l’ouverture d’autrefois ».

N’importe quoi.

Il n’y a rien de mal à soulever la question des seuils d’immigration et à noter que les gens nés ailleurs sont massivement fédéralistes.

Pourquoi pensez-vous que le PLQ et le PLC en veulent toujours plus ?

Mme Ghazal s’est sentie visée parce qu’elle est immigrante.

C’est drôle, moi aussi, et je ne me sens jamais visé par la vérité.

Peu de choses sont aussi détestables que l’immigrant qui s’arroge le droit de parler au nom de tous les immigrants.

« Ce n’est pas le Québec de René Lévesque », ajoute-t-elle.

Mme Ghazal devrait lire un peu plus sur René Lévesque avant de dire des conneries.

Sur l’immigration, René Lévesque était d’une franchise qui décoifferait aujourd’hui.

Il disait notamment : « On s’est donné un ministère de l’Immigration. L’autre, à Ottawa, pour lequel on paye, y a le droit de continuer à nous noyer, c’est lui qui a le pouvoir. Mais on en a un à Québec pour enregistrer la noyade ».

Il disait aussi :

« Lorsqu’une nation voit 90 % des immigrants qui viennent se fixer chez elle rejoindre les rangs de la minorité [...], elle n’est pas seulement gravement malade, elle est menacée de disparition. »

Partir

C’est justement une vieille ruse des fédéralistes d’aseptiser René Lévesque pour faire oublier la nature profondément historique et culturelle de son idéal.

S’il y a des souverainistes sincères chez QS, ils devraient se battre pour vrai, être cohérents... ou quitter.