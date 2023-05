Tout inclus: 8 hôtels pour des vacances dans le Sud au printemps

Les sautes d’humeur de dame Nature vous déçoivent ce printemps? Il n’est pas trop tard pour vous évader en tout inclus dans le Sud! Les prix des forfaits sont plus abordables que lors de la saison hivernale et plusieurs vols sont encore offerts à partir de Montréal et de Québec.

Voici 8 forfaits tout inclus à réserver avant l'arrivée de l'été:

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

1. Catalonia Bavaro Beach, Golf & Casino Resort

Courtoisie Transat

À Punta Cana, le Catalonia Bavaro Beach, Golf & Casino Resort est LA destination pour les golfeurs. Le forfait comprend une partie de golf par personne par jour à l’un des deux terrains à proximité de la propriété. Il s’agit aussi d’un excellent choix pour les familles, car les enfants de moins de 6 ans sont logés et nourris sans frais.

Courtoisie Transat

Exemples de prix:

Départ de Montréal le 4 juin: 1469$/adulte comparé à un prix régulier autour de 2340$/personne

Départ de Québec le 4 juin: 1679$/adulte

Plus de détails & autres départs: www.transat.com

2. Jewel Punta Cana Resort & Spa

Courtoisie

Dans cette propriété située sur la plage Uvero Alto, vous côtoierez quotidiennement les flamants roses qui se baladent allègrement entre les palmiers. Que ce soit pour des vacances à deux ou en famille, vous devriez être charmé par le service haut de gamme, les nombreuses activités et la cuisine gastronomique.

Courtoisie

Exemples de prix:

- Départ de Montréal le 19 juin : 1019$/adulte comparé à un prix régulier autour de 2278$/personne- Départ de Québec le 19 juin 1219$/adulte

- Les détails & autres départs: vacations.aircanada.com

3. Majestic Colonial Punta Cana

En solo, en duo, entre amis ou en famille, le Majestic Colonial à Punta Cana accueille tout le monde à bras ouverts avec une foule de petits extras. Avec une section destinée aux adultes et une autre pour les familles, vous pourrez nager dans l’une des trois piscines, obtenir des réservations illimitées aux restaurants à la carte et siroter vos cocktails préférés dans l’un des 11 bars.

Courtoisie Transat

Exemples de prix:

- Départ de Montréal le 28 mai: 1699$/adulte comparé à un prix régulier autour de 2643$/personne

- Départ de Québec le 4 juin: 1819$/adulte

- Les détails & autres départs: www.transat.com

CUBA

4. Melia Internacional, Varadero

Construit en 2018, le Melia Internacional de Varadero allie modernité, confort et service personnalisé tout en étant situé sur l’une des plus belles plages de la région. L’hôtel est d’ailleurs idéal pour ceux et celles qui désirent travailler à distance avec vue sur la mer pendant que le reste de la famille s’amuse dans l’immense piscine principale.

Maude Carrier

Exemples de prix:

Départ de Montréal le 25 mai: 1509$/adulte comparé à un prix régulier autour de 2147$/personne

Les détails & autres départs: www.transat.com

5. Grand Muthu Cayo Guillermo

Partez vers l’une des plus belles destinations de Cuba au Grand Muthu Cayo Guillermo situé dans le splendide archipel Jardines del Rey. Avec quatre restaurants à la carte, un buffet et un casse-croûte, vous n’aurez qu’à choisir ce qui vous fait le plus envie entre vos activités de la journée.

Maude Carrier

Exemples de prix:

- Départ de Montréal le 8 juin: 769$/adulte comparé à un prix régulier autour de 1832$/personne

- Départ de Québec le 8 juin: 839$/ adulte

- Les détails & autres départs: vacations.aircanada.com

MEXIQUE

6. Sunscape Akumal Resort & Spa

Courtoisie Transat

Amateurs de faune sous-marine, envolez-vous vers le Sunscape Akumal où les plages calmes et les eaux turquoise vous attendent. Les enfants aiment particulièrement cet hôtel pour le Miniclub et le Club ado qui offrent des activités excitantes tous les jours. En plus du divertissement proposé sur place, vous pourrez explorer les ruines de Coba et celles de Tulum qui se trouvent à proximité.

Courtoisie Transat

Exemples de prix:

- Départ de Montréal ou Québec le 4 juin: 1369$/adulte comparé à un prix régulier autour de 2353$/personne

- Les détails & autres départs: www.transat.com

7. Bahia Principe Grand Coba

L’énorme complexe Bahia Principe Grand Coba a de quoi satisfaire tout le monde. Avec près de 10 restaurants où s’attabler, plusieurs bars, deux piscines dont une avec jeux aquatiques pour les enfants, une heure de cours de plongée sous-marine, plusieurs activités sportives et, évidemment, de belles chaises longues où se prélasser, c’est l’endroit parfait pour décrocher.

Exemples de prix:

- Départ de Montréal le 1er juin: 1089$/adulte comparé à un prix régulier autour de 2047$/personne.

- Départ de Québec le 4 juin: 1369$/adulte.

- Les détails & autres départs: vacations.aircanada.com

8. Club Med Ixtapa Pacific

Le printemps est le moment idéal pour vous accorder les plaisirs du Club Med Ixtapa Pacific à prix plus que raisonnable. Profitez de la plage nichée dans une baie privée de la côte pacifique mexicaine, des nombreuses expériences culturelles axées sur la nature, ainsi que des petits extra qu’offre la formule tout inclus du Club Med.

Club Med

Exemples de prix:

Départ de Montréal avec escale à Mexico City le 28 mai : 2640$/adulte comparé à un prix régulier autour de 3882$/personne.

Les détails & autres départs: www.clubmed.ca



* Les prix peuvent varier selon l’offre et la demande. Les prix indiqués dans cet article étaient valides en date du 5 mai 2023.