Un match de soccer féminin U16 à Longueuil dégénère à cause d’un entraîneur agressif

L’affrontement entre deux équipes féminines de soccer U16 a tourné au vinaigre samedi, sur la Rive-Sud de Montréal.

Les joueuses du Club de Soccer de Longueuil affrontaient celles du Club de Soccer de Lakeshore dans le cadre d’un match de début de saison sans enjeu particulier.

Dans les derniers instants de la rencontre, l’équipe de Lakeshore a marqué sur un corner, mais le but a été annulé en raison d’un hors-jeu.

C’est à ce moment que l’entraîneur de Lakeshore a «pété une coche», ont rapporté des témoins à TVA Nouvelles.

Photo tirée de Facebook/Karine Barbeau

«Il est parti comme une flèche et il a fait un chest à chest avec le jeune juge de ligne», nous a raconté Karine Barbeau, la mère de l’une des joueuses du Club de Soccer de Longueuil.

L’entraîneur ne semblait tout simplement pas accepter la décision du juge de ligne et lui a crié au visage en critiquant son travail.

Malgré tout, le juge de ligne a gardé son calme, mentionne Mme Barbeau.

«Il lui a demandé fermement, mais poliment de sortir», indique-t-elle.

Photo tirée de Facebook/Karine Barbeau

Mauvais exemple

C’est finalement une jeune arbitre de 16 ans qui est intervenue et a expulsé l’entraîneur de la rencontre.

«Il s’obstinait pour ne pas sortir. Il est sorti du terrain en marmonnant plein de choses», affirme Karine Barbeau.

«Il a montré un très mauvais exemple», ajoute-t-elle.

Photo tirée de Facebook/Karine Barbeau

L’attitude et la colère de l’entraîneur ont en effet semblé avoir un effet négatif sur les joueuses de l’équipe de Lakeshore qui ont disputé la fin du match avec beaucoup d’agressivité.

«Ma fille s’est fait blesser. Il y en a plusieurs qui se sont fait blesser», clame Karine Barbeau.

Sa fille Charlotte a également témoigné à TVA Nouvelles que la fin de match a été marquée par la violence.

«Les 5-10 dernières minutes, on n’avait plus de fun à jouer», déplore la joueuse de 16 ans. «Il y en a une qui voulait me tuer!»

Charlotte avait mal à l’épaule, à la hanche et à différents endroits sur son corps en raison des coups portés par les joueuses adverses.

«Un coach qui pète sa coche, ça amène les joueuses à péter sa coche», résume l’adolescente.

Photo tirée de Facebook/Karine Barbeau

Cette dernière déplore elle aussi l’attitude de l’entraîneur adverse.

«On le voyait qu’il était fâché. Ça empirait. Ce hors-jeu-là, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase», raconte la jeune athlète.

Charlotte affirme que l’entraîneur a couru au moins 15 mètres pour aller invectiver le juge de ligne.

«Il le pointait du doigt et il l’engueulait», indique-t-elle.

L’adolescente mentionne avoir entendu l’entraîneur accuser le juge de ligne d’avoir un parti pris.

Charlotte, qui est également arbitre, propose par ailleurs une solution pour éviter qu’un incident de la sorte se reproduise.

«Tous les coachs devraient suivre une formation d’arbitre. Ils pourraient comprendre les règlements et ça chialerait moins», suggère-t-elle.

Quelques heures après la réaction agressive d’un entraîneur de soccer lors d’un match à Longueuil, le club de Lakeshore a annoncé avoir congédié celui-ci, samedi soir.

«Le Club de soccer du Lakeshore ne tolère aucunement le mauvais traitement des officiels de soccer et/ou le comportement agressif de la part de notre personnel d'entraîneurs et de nos joueurs», a indiqué l’équipe sportive sur Facebook. «Des mesures seront toujours prises dans le cas malheureux où de tels événements se produiraient. L'entraîneur a été démis de ses fonctions d'entraîneur au sein de notre club.»

Dimanche après-midi, Soccer Québec a approuvé la décision du club de Lakeshore, dans une publication sur sa page Facebook.

«Soccer Québec et ses associations régionales condamnent fermement toute agression physique ou verbale envers le corps arbitral, quel que soit le contexte. Nous saluons la sortie rapide du club de Lakeshore qui a démis l'entraîneur de toutes ses fonctions», a mentionné l’organisation sportive.