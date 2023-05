« Lévis est une ville en forte effervescence, une ville aux possibilités infinies », affirme son maire Gilles Lehouillier, fier du bonheur que Lévis procure à ses citoyens, de la vitalité de son économie et de l’engagement de sa communauté.

Détentrice de plusieurs prestigieux titres, Lévis s’est récemment distinguée pour son Indice de bonheur (Point2Home), parmi les 100 plus grandes villes canadiennes. « Lévis est maintenant considérée comme la ville québécoise la plus heureuse au Québec, puis se place au sixième rang à la grandeur du Canada. C’est assez impressionnant », s’exclame M. Lehouillier.

De plus, l’Indice de vitalité économique de l’Institut de la Statistique du Québec vient tout juste de couronner Lévis, pour une quatrième année (2016, 2018, 2021 et 2023), au sommet de ce palmarès.

« Nous sommes premiers pour le développement économique et premiers pour la qualité de vie. Deux éléments qui, ensemble, font que notre ville est attractive », selon M. Lehouillier. Ce qui se traduit, entre autres, par des soldes migratoires positifs avec toutes les régions du Québec, une croissance de la population qui a franchi le cap des 155 000 habitants (1er janvier 2023) et un taux de chômage parmi les plus faibles au Canada.

Économie en santé

Cette santé économique réside notamment dans l’émergence de trois nouveaux secteurs d’activités. Il s’agit de la robotisation, de l’intelligence artificielle et de la production serricole, conjuguées à la construction navale qui prend un nouvel élan avec la reconnaissance de la Davie dans le cadre de la Stratégie nationale de la construction navale (SNCN).

« La construction navale dans la grande région de Lévis va être un peu ce qu’est l’aérospatiale à Montréal. Déjà, à la direction du développement, c’est incroyable le nombre de demandes que l’on reçoit pour des terrains industriels. L’impact global sur l’économie canadienne pour les 20 prochaines années sera de 20 milliards $ et il y aura de l’ouvrage pour 25 ans », indique le maire.

M. Lehouillier entrevoit d’ailleurs un excellent avenir pour Lévis, propulsé par « le développement industriel axé sur l’innovation et les emplois à valeur ajoutée. C’est vers là qu’on s’en va et c’est pour ça qu’on est si attractif, car on a des emplois très bien rémunérés ».

Miser sur la qualité de vie

Lévis « va connaître des hausses de revenus de taxation jamais vus, ce qui va nous permettre de développer le volet qualité de vie en améliorant les équipements qui y sont reliés », explique le maire.

À titre d’exemple, Lévis rêve d’« une grande salle de spectacles, qui pourrait accueillir 800 personnes et qui deviendrait le lieu central pour notre Orchestre symphonique de Lévis. Ce serait notre Salle Albert-Rousseau, au Cégep de Lévis », affirme M. Lehouillier.

Cet accroissement de revenus fonciers rendra aussi possible la mise à niveau des ressources humaines et financières de la Municipalité, « afin d’être au diapason en tant que 7e plus grande ville au Québec », dit-il. La Ville souhaite ainsi poursuivre l’amélioration des services offerts aux citoyens et donner les outils à ses équipes pour « assurer une planification adéquate et mieux planifier l’avenir ».

La force de la mobilisation collective

Le maire termine en rappelant que la force de Lévis réside également dans sa mobilisation collective. « Lévis est une communauté tricotée serrée, qui s’adapte rapidement aux réalités nouvelles, comme les 2 000 employés de la Ville, qui font un travail extraordinaire et s’adaptent maintenant pour préparer l’avenir », souligne M. Lehouillier, qui « croit aussi beaucoup au développement communautaire ».

Lévis a d’ailleurs implanté une commission consultative sur le sujet et peut compter sur quelque 250 organismes et 12 000 bénévoles. « C’est une force de frappe extraordinaire dans les milieux sportif, culturel et communautaire. On veut maintenir ça haut et fort ».