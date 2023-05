Villa Emerald Cays: Richard Gere aux îles Turques et Caïques

Offrant une myriade de tableaux idylliques, les îles Turques et Caïques, bordées par les eaux limpides et cristallines de l’océan Atlantique qui rappellent les couleurs de la mer des Caraïbes, font le bonheur des gens fortunés. Le richissime acteur américain Richard Gere, un habitué de l’endroit, choisit ce coin de paradis pour communier avec la beauté d’une île privée où le luxe dépasse les rêves les plus fous.

Photo tirée de Instagram @richardgere

Richard Gere s’est rendu en vacances à plusieurs reprises ces dernières années aux îles Turques et Caïques, un archipel qui compte plus de 76 îles et îlots – qu’on appelle également les îles Turks-et-Caicos ou Turks and Caicos en anglais, et qu’on nomme à tort Turkoise (ce qui est en fait le nom du Club Med) –, puisqu’à ses yeux, il s’agit d’un des plus beaux endroits au monde, non loin de sa résidence principale aux États-Unis.

Photo fournie par Turks and Caicos Tourism

Les plages immaculées d’un sable presque blanc, qui s’étendent parfois sur des kilomètres, contrastent avec la mer turquoise offrant tout ce que l’imaginaire qualifie d’un tableau parfait. Certaines des îles de l’archipel semblent encore vierges tellement peu de touristes s’y rendent.

Territoire britannique situé à l’est de Cuba, au sud des Bahamas et au nord de la République dominicaine, la destination est effectivement moins achalandée que plusieurs autres destinations populaires à proximité dans les Caraïbes.

Pour ajouter à la fantaisie, l’acteur américain de 73 ans s’est payé en début d’année le luxe d’une villa privée sur une des îles privées de l’archipel de Caicos.

Une villa pour ses vacances

Photo fournie par Rental Escapes

Richard Gere a opté pour la villa Emerald Cays, située à Silly Creek, à l’extrémité ouest de l’archipel, non loin de la fameuse plage Grace Bay, à Providenciales. Il s’agit d’une des villas les plus somptueuses des îles Turques et Caïques. Il s’y rend habituellement avec ses proches, notamment sa femme, Alejandra Gere, sa cadette de 33 ans, une publicitaire et femme d’affaires avec qui il est marié depuis 2018. Il a trois enfants, dont deux issus de son union avec Alejandra et un autre de sa précédente union avec sa deuxième épouse, Carey Lowell.

Photo tirée de Instagram @richardgere

Campé sur une île privée, le domaine fait 30 000 pieds carrés, ce qui en fait la propriété la plus impressionnante des îles Turques et Caïques. Lieu de prédilection pour le summum de la discrétion, il fait le bonheur des célébrités qui recherchent une parfaite intimité.

Photo fournie par Rental Escapes

Plage privée, piscine privée, terrasse privée, tout inspire la discrétion. À l’intérieur, on compte de nombreux espaces à aire ouverte sur deux étages où la fenestration abondante permet de savourer le paysage paradisiaque.

La villa compte huit chambres à coucher et huit salles de bain, le luxe suprême pour satisfaire les invités de la star.

Traités comme des rois

Les tarifs diffèrent selon la saison. En moyenne, il faut compter plus de 54 000 $ (40 000 $ US) par nuit pour y avoir accès.

À ce prix, vous avez, en plus des domestiques habituels qui veillent à votre confort, un concierge pour organiser vos activités et vous profitez d’un grand chef privé qui est sur place dix heures par jour pour vous concocter vos plats favoris. Toutes les extravagances sont permises, dont les fruits de mer à volonté, ainsi que les boissons, le champagne et les meilleurs vins.

Tout est adapté aux goûts des clients, même le choix de la musique d’ambiance est choisi par le personnel en fonction des choix des clients. Avant votre arrivée, vous aurez répondu à une liste de tous vos caprices qui seront exaucés durant votre séjour.

L’endroit permet également d’accoster avec son propre bateau sur l’île privée et un capitaine est disponible pour improviser diverses sorties dans les environs.

À proximité se trouvent le parc national Chalk Sound et la réserve naturelle Frenchman’s Creek, qui offrent un éventail d’activités telles que le kayak ainsi que de nombreuses plages et cayes dissimulés entre les rochers à découvrir.

Rien d’étonnant à ce qu’il choisisse une superbe villa pour ses vacances puisque Richard Gere aime les maisons somptueuses. D’ailleurs, en 2022, il a fait l’acquisition d’une maison dans le Connecticut qu’il a payée 14,59 M$ CA (10,8 M$ US) et qui appartenait au chanteur Paul Simon.

♦ Richard Gere a joué dans une cinquantaine de films.

♦ On se souvient de son mégasuccès en 1990, la comédie romantique Pretty Woman, où il partageait l’écran avec Julia Roberts.

♦ En 2009, il a marqué plusieurs avec le film Hatchi.

♦ En 1999, à l’âge de 50 ans, Richard Gere est élu l’homme le plus sexy du monde par le magazine People.

♦ Il a créé The Gere Foundation, une association d’aide au Tibet.

Golf et plongée

Caicos est bien évidemment considérée comme une destination paradisiaque pour les plongeurs en raison de ses eaux limpides. Le récif de Smith, au large de Providenciales (surnommé Provo), est l’un des endroits les plus réputés. La barrière de corail mesure 23 km sur la rive nord de l’île.

Si la plongée ne vous dit rien, optez pour une randonnée en kayak sur les eaux turquoise de Chalk Sound. L’île déserte de French Cay propose un dépaysement. Elle abrite une ferme et une réserve d’oiseaux tropicaux, une belle façon de découvrir la faune locale.

Si une grande majorité de touristes s’y rendent pour la plongée en raison de ses eaux cristallines, d’autres s’y rendent pour pratiquer le golf. Le Royal Turks and Caicos Golf Club est l’un des endroits préférés de Richard Gere. Comme il s’y rend souvent, vous avez de fortes chances de le croiser sur place. Le lieu, situé à Providenciales, est un parcours de golf de championnat 18 trous et a été élu n° 1 des Caraïbes par le USA Today.

Pour rendre le rêve accessible

Si certaines villas luxueuses sont inaccessibles pour le touriste moyen, il est néanmoins possible d’y séjourner à moindre coût. Sachez cependant que la destination est plus coûteuse que la majorité des destinations environnantes.

À titre d’exemple, pour séjourner dans un hôtel trois étoiles dans la région de Grace Bay on doit débourser autour de 3500 $ par personne par semaine. Ce montant peut doubler, voire tripler durant la haute saison si on opte pour un hôtel cinq étoiles.

Pour déguster d’excellents fruits de mer à prix relativement abordable, rendez-vous au Coco Bistrot à Grace Bay. On y trouve une superbe terrasse et une belle ambiance. L’endroit a obtenu le Travellers’ Choice en 2022.

À découvrir

Parmi le chapelet d’îles de l’archipel, les principales sont : Providenciales, la porte d’entrée des îles Turques et Caïques, où se trouve l’aéroport international, North Caicos, Middle Caicos, East Caicos, South Caicos, Pine Cay, Parrot Cay, Grand Turk et Salt Cay.

On ne s’y rend pas pour les boîtes de nuit ou le magasinage. On favorise plutôt les activités naturelles comme la plongée en apnée, la plongée sous-marine, la navigation de plaisance. Des avions privés permettent de découvrir tout l’archipel, un délice pour les yeux à vol d’oiseau. On y va également pour déguster de succulents fruits de mer.

On compte d’innombrables petites criques et anses à découvrir, souvent dissimulées entre les rochers. La petite île de Parrot Cay, située entre Providenciales et North Caicos, est d’ailleurs un endroit où le mot paradis prend tout son sens.

Envie d’une balade à cheval ? Quelques plages permettent l’équitation. On peut également nager avec les raies à Gibbs Cay, visiter le sanctuaire des iguanes ou encore, partir explorer les grottes Conch Bar Caves.