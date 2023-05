10 émissions inclusives et bienveillantes face aux handicaps

La diversité surpasse la question de la couleur de la peau, des origines ou de l’orientation sexuelle. La diversité se vit aussi selon la condition de chacun. Pendant longtemps, les personnes qui vivent avec un handicap physique ou mental n’ont pas eu de modèles dans notre télé. Pour souligner la semaine québécoise des personnes handicapées, jetons un œil à des séries récentes qui offrent des modèles inspirants afin de normaliser la différence et toute sa richesse.

En documentaire

Amour et différence

Être aimé peut sembler simple. Mais quand on vit avec un handicap, susciter un simple sentiment peut être une quête plus difficile. Marie Lee a 30 ans. Elle est née avec une déficience intellectuelle légère. Elle partage maintenant sa vie avec un homme neurotypique. Elisanne a 30 ans elle aussi. Cette enseignante en sciences politiques à l’UQAM, atteinte de paralysie cérébrale, est quadriplégique. François a 54 ans. Depuis qu’il a 20 ans, il vit avec la sclérose en plaques. Il développe d’ailleurs une application de rencontres amoureuses inclusive. Tous ont beaucoup de caractère et s’expriment avec lucidité. Ils ont toute leur tête et tout leur cœur. Ils sont besoin d’être aimés et d’aimer, d’être touchés, d’avoir une vie affective et sexuelle. Mais la différence fait encore peur. Ce documentaire de Helgi Piccinin fait place à de belles réflexions sur une situation trop souvent tue.

◆ Diffusé sur ICI Tou.tv

Amour sans limite

Vanessa, Dalène et Émilie ont fondé l’agence Rencontre Adaptée afin de faciliter une première prise de contact pour les célibataires vivant avec une différence ou un handicap physique ou mental. Ce sont des gens généreux, sensibles, autonomes qui aspirent à faire un bout de vie avec quelqu’un qui partagerait leurs valeurs. Des gens avec ou sans handicap. Chacun des épisodes met en lumière le parcours de six individus qui cherchent l’amour, mais qui sont freinés par les modèles de rencontres existants. L’agence crée des soirées où règne la bienveillance. Nous suivons les célibataires dans leurs démarches pour trouver l’âme sœur.

◆ Diffusé sur Crave

Ma petite vie

Depuis quatre saisons, nous entrons dans le quotidien de personnes de petite taille grâce à cette série documentaire. On ne se doute pas à quel point tout est pensé pour les « grandes » personnes. Les défis sont nombreux même pour poser de petits gestes. Les protagonistes sont actifs, sportifs, créatifs. Ils travaillent, ont des passe-temps, des passions, le besoin de se dépasser, de réaliser des rêves, de prendre des risques. Ils ont des enjeux de santé, des désirs d’enfant, des ambitions, des dynamiques familiales et amoureuses. Ils sont inspirants pour chacun de nous.

◆ Sur Canal vie

Et si c’était toi ?

Le stress du premier rendez-vous... Ici, des célibataires qui vivent avec un handicap ont accepté de sortir de leur zone de confort pour prendre le « risque » de rencontrer l’âme sœur. Dans chaque épisode, l’un d’entre eux se verra offrir trois rendez-vous galants avec des prétendants handicapés ou non. Ils s’appellent Charles, Noémie, Andrée, Jasmin. Nous serons témoins de leurs conversations et aux premières loges s’il y a des étincelles. Varda Étienne anime cette émission qui veut faire tomber les barrières entre les personnes en situation de handicap et les autres.

◆ Sur AMI-télé

La clé Deschamps

Martin Deschamps ne s’est jamais laissé arrêter par son handicap. Auteur-compositeur-interprète, le rockeur mène une belle carrière. La musique a sans doute contribué à son bien-être. On dit qu’elle est souvent salvatrice. Au fil des 10 épisodes de la série, il rencontre des gens pour qui la musique a été un baume, une bouée, ou est devenue une façon de vivre. C’est aussi l’occasion de créer des duos au bout d’échanges émouvants, lucides et inspirants.

◆ Sur AMI-Télé

En fiction

À propos d’Antoine

L’humoriste et scénariste Cathleen Rouleau s’est inspirée de sa vie pour créer cette série qui met en vedette Antoine, son beau-fils adolescent polyhandicapé qui incarne son propre rôle. Elle ne minimise pas les ajustements qu’elle a dû apporter à sa vie pour lui faire une place et l’adaptation pour que sa réalité devienne sa normalité. Elle mise sur la complicité, les petites victoires et l’importance de la famille, quelle qu’elle soit.

◆ Diffusé sur Club illico

Six degrés

L’adolescence est une période difficile pour certains. Imaginez si vous deviez perdre la vue alors que l’avenir s’offre à vous. C’est ce qui afflige Léon, semi--voyant, qui doit jongler avec un deuil, une nouvelle réalité familiale et une nouvelle école où il souhaite simplement être comme tout le monde. Deux saisons sont actuellement diffusées---.

◆ Saison 1 en VSD

◆ Saison 2 diffusée sur ICI Tou.tv extra

Léo

Cindy a un frère qui est handicapé, Yannick. Il vit avec une déficience intellectuelle. Au début de la relation de Cindy avec Léo, il était impératif que celui-ci s’entende avec Yannick. Une première rencontre cocasse qui est rapidement devenue naturelle prouvant que la maladresse est normale quand on est face à l’inconnu. La famille de Cindy est tissée serrée. Tous sont bien présents pour Yannick qui met de la vie dans le quotidien de Cindy et Léo.

◆ Diffusé en VSD

Nous

Il arrive que certaines personnes aient du mal à accepter le handicap de leur enfant. Camille a toujours senti que sa vie était un peu bancale. Elle a traîné longtemps le traumatisme du décès de son frère jumeau, s’affairant à être parfaite. Mais sa mère lui a menti. Son frère jumeau, Diego, est trisomique et vit dans une famille aimante. Les ponts sont donc à bâtir avec ce jeune homme dont elle veut tout connaître. Et à rebâtir avec ses parents qui n’ont pas su s’adapter à ses différences.

◆ Diffusé en VSD

Portrait-robot

Sophie Lorain incarne Maryse Ferron, cheffe de l’unité des enquêtes. Une femme forte, une battante, d’une grande intelligence. Elle a du caractère et ne s’en laisse pas imposer. Elle est née avec une maladie dégénérative qui l’a clouée à son fauteuil roulant. Elle tente de retarder le développement de la maladie par un entraînement rigoureux et en se plongeant dans le travail. Elle ne veut pas être définie par son handicap, mais bien par son efficacité et le doigté avec lequel elle mène ses enquêtes.

◆ Diffusé sur Club illico