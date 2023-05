À propos du Québec

Le Québec jouit d’un territoire immense, le plus vaste parmi les provinces canadiennes, où réside une population très active, entreprenante et affairée, une FORCE tranquille qui est en marche vers un avenir meilleur selon des VALEURS bien à elle. Le Québec possède des richesses, dont des ressources naturelles, qui sont presque inépuisables : l’eau, la forêt, la terre et aussi le vent, en plus d’un sous-sol très riche en minerais qui fait saliver les investisseurs d’ici et d’ailleurs.

Nommez-moi une contrée au monde, de notre dimension, pourvue de telles richesses et habitée par une population aussi déterminée et fonceuse, même si elle est peu nombreuse, qui peut rivaliser avec elle ? Sommes-nous conscients de notre potentiel et de notre force comme peuple ? Sans parler de notre situation géographique qui fait de nous un pôle incontournable pour le commerce, les échanges, et la diffusion de notre CULTURE et de notre savoir-faire.

Le Québec est francophone. La langue française, c’est notre identité, notre personnalité et notre originalité en terre d’Amérique. Comme nos ancêtres, nous réalisons tout un exploit de ténacité et de vigilance en demeurant toujours présents, même si nous sommes encerclés par une mer d’anglophones. Soyons-en fiers et reconnaissants !

Le Québec a une histoire riche et palpitante, mais nous la connaissons très peu et mal. C’est d’autant plus triste quand on sait que faire abstraction de celle-ci, c’est se confiner à l’ignorance et à la mort de la fierté et du patriotisme qui devraient normalement nous habiter. L’avenir même de la NATION distincte que nous sommes ne le commande-t-il pas ?

Le Québec est un lieu de grande créativité ; l’ingéniosité, l’inspiration et l’imagination de nos artistes et artisans, de nos auteurs et nos chercheurs, se propagent et rayonnent sur la planète. Il n’y a qu’au Québec qu’on rencontre de façon si concentrée autant d’innovations et de réussites.

Société de la main tendue, une valeur transmise en partie par nos frères des Premières Nations, nous voulons partager notre territoire avec tous, mais sans les accommodements déraisonnables. Notre esprit de débrouillardise capable de conjuguer avec l’adversité vient compléter ce bagage susceptible de nous permettre de prendre notre ENVOL ? Qu’attendons-nous ?

Jean Rajotte

Vous tracez là un super beau portrait du Québec, mais l’oubli, volontaire peut-être, du manque d’ardeur que nous manifestons à promouvoir notre langue et à défendre notre culture et notre place dans le Canada, vient le rendre beaucoup moins idyllique et prometteur. Que faudrait-il pour lui redonner la vigueur nécessaire ?