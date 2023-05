Dix joueurs et joueuses à surveiller à Roland-Garros

PARIS | Avec l’absence de Rafael Nadal, une première depuis 2005 aux Internationaux de France, la porte est grande ouverte pour couronner un nouveau champion sur la terre battue parisienne. Les prétendants sont nombreux, mais le jeune Carlos Alcaraz et le vétéran Novak Djokovic dominent la liste.

Voici cinq joueurs à surveiller au cours de la quinzaine.

Carlos Alcaraz

Espagnol

1 er mondial

mondial 20 ans

Il se retrouve dans la position de favori d’un tournoi majeur pour la première fois de sa jeune carrière. Nadal ou pas, Alcaraz ne manque pas d’ambition. «Même si “Rafa” avait été là, je ne me serais pas donné moins de chances de gagner», a-t-il récemment lancé aux journalistes présents à Paris. Mais Alcaraz a tous les droits, puisqu’il domine sur la terre battue, ayant remporté 20 de ses 22 matchs sur cette surface cette année et mettant la main sur quatre titres.

Novak Djokovic

Serbe

3 e mondial

mondial 36 ans

Longtemps au sommet de l’ATP, «Djoko» n’a pas autant joué qu’il l’aurait souhaité durant la pandémie en raison de sa situation vaccinale. Son statut de troisième favori ne l’importune pas du tout, laissant la pression sur les épaules d’Alcaraz. Mais Djokovic n’est pas à Paris pour jouer les touristes. Il veut se servir de son expérience pour mettre la main sur un 23e titre du Grand Chelem, ce qui lui permettrait de passer devant Nadal.

Daniil Medvedev

Russe

2 e mondial

mondial 27 ans

La terre battue n’est pas sa surface de jeu préférée, mais il a atteint le quatrième tour à Monte-Carlo et à Madrid avant de surprendre tout le monde en triomphant à Rome contre le jeune danois Holger Rune, après avoir notamment vaincu Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev. «J’ai peut-être plus d’attentes que d’habitude à Roland-Garros, mais je sais que cela peut être un piège», a-t-il nuancé.

Stefanos Tsitsipas

Grec

5 e mondial

mondial 24 ans

Finaliste à la Porte d’Auteuil en 2021 face à un Djokovic triomphant, Tsitsipas n’a toujours pas gagné un trophée cette saison. Et il arrive à Paris avec un entraîneur en moins, ayant confirmé la fin de sa collaboration avec l’Australien Mark Philippoussis. Il a choisi de poursuivre avec son père, Apostolos. «Je suis à un tournant de ma carrière, j’ai besoin d’un seul coach qui me donne toutes les informations, qui analyse bien tout ce qu’il faut que j’améliore dans mon jeu», a-t-il dit.

Félix Auger-Aliassime

Canadien

10 e mondial

mondial 22 ans

Les chances que le Québécois soulève la coupe des Mousquetaires dans deux semaines sont minces, surtout considérant qu’il connaît une saison en dents de scie et qu’il ressent une douleur à l’épaule droite. D’autres joueurs comme Casper Ruud, finaliste l’an dernier à Roland-Garros face à Nadal, Rune, Andrey Rublev et Jannik Sinner pourraient faire un bon bout de chemin. Mais on ne doit jamais compter Félix pour battu lors d’un Grand Chelem, lui qui a poussé Nadal à la limite en ronde des 16 l’an dernier sur l’ocre parisienne.

AFP

Femmes à surveiller

PARIS | Il serait facile de donner immédiatement le trophée de la championne à Iga Swiatek, qui a remporté deux des trois derniers Roland-Garros, mais la compétition sera grande avec le nouveau «Big Three» féminin. Swiatek, Aryna Sabalenka et Elena Rybakina sont loin du statut des Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, mais leur rivalité grandissante est une bonne nouvelle pour la WTA. Voici cinq joueuses à surveiller à Roland-Garros.

Iga Swiatek

Polonaise

1 re mondiale

mondiale 21 ans

À tout seigneur, tout honneur, Swiatek mérite d’être considérée comme la favorite à Paris. La reine de la terre battue a entamé sa saison sur sa surface préférée en battant en finale à Stuttgart, en Allemagne, Sabalenka. Cette dernière a cependant pris sa revanche à Madrid. Toutefois, Swiatek a abandonné à Rome en quarts de finale face à Rybakina en raison de douleurs à la cuisse droite. Heureusement, tout semble être rentré dans l’ordre. Son tableau n’est cependant pas évident puisqu’elle pourrait rencontrer des championnes de tournois majeurs, comme Barbora Krejcikova, Victoria Azarenka ou Bianca Andreescu, et Coco Gauff.

Aryna Sabalenka

Bélarussienne

2 e mondiale

mondiale 25 ans

La gagnante des derniers Internationaux d’Australie n’a jamais atteint les quarts de finale à la Porte d’Auteuil. Mais ses récentes performances sur l’ocre laissent présager de belles choses. Tout comme Swiatek, Sabalenka est motivée par cette nouvelle rivalité. «J’adore jouer contre Iga ou Elena. Ce sont toujours des batailles ardues, serrées. Cela vous pousse à vous montrer sur votre meilleur jour. Aucun match n’est facile.» Si elle a besoin d’une motivation supplémentaire, Sabalenka peut regarder vers le premier rang mondial, qu’elle pourrait subtiliser à Swiatek au terme de la quinzaine si jamais la Polonaise n’atteint pas les quarts de finale.

Elena Rybakina

Kazakhe

4 e mondiale

mondiale 23 ans

Finaliste au majeur de Melbourne et championne à Wimbledon l’an dernier. Elle avait aussi perdu en quarts de finale à Roland-Garros en 2022. Cette saison, elle a triomphé à Indian Wells face à Sabalenka ainsi que sur la terre de Rome. Elle ne doit donc pas être prise à la légère. Au premier tour, Rybakina devra se méfier de son adversaire issue des qualifications, Brenda Fruhvirtova. À 16 ans seulement, la Tchèque est 146e mondiale, mais en pleine ascension, comme une autre ado de 16, la Russe Mirra Andreeva, 143e.

Leylah Annie Fernandez

Canadienne

49 e mondiale

mondiale 20 ans

Elle ne connaît pas de bons moments, à l’instar des quatre autres Canadiens inscrits en simple aux Internationaux de France. Toutefois, elle est capable d’élever son jeu d’un cran dans les grands événements, comme elle l’avait fait en 2021 en disputant la finale au US Open. Leylah a disputé pas moins de 10 matchs sur la terre battue au cours des dernières semaines et ça pourrait enfin payer. Dimanche, elle a entamé son tournoi du bon pied en venant à bout de la Polonaise Magda Linette, 21e tête de série.

Bianca Andreescu

Canadienne

42 e mondiale

mondiale 22 ans

Cela fait déjà quatre ans qu’elle a triomphé aux Internationaux des États-Unis. Même si son étoile a depuis pâli, l’ancienne quatrième raquette mondiale est souvent spectaculaire et sa détermination charment les amateurs. Si elle peut rester en santé, Bianca pourrait surprendre à Paris. Toutefois, son historique dans la capitale française n’est pas reluisant, n’ayant jamais dépassé le deuxième tour. De plus, elle n’a disputé que deux matchs sur la terre battue: deux défaites. Aussi, sa rivale au premier tour n’est nulle autre que Victoria Azarenka, ancienne numéro 1 de la WTA.