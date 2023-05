Escapade gourmande à Portland

Située à 5 h 30 de voiture seulement de la ville de Montréal, sur la côte atlantique des États-Unis, Portland est une charmante ville portuaire du Maine, idéale pour passer un beau week-end gourmand. Elle a beaucoup à offrir avec ses brasseries, ses fruits de mer, évidemment son homard, mais aussi avec une scène culinaire riche et créative.

Plus grande ville de l’État du Maine – elle a seulement 65 000 habitants –, Portland a un port de pêcheurs toujours très actif. On y flâne tranquillement dans les boutiques, les cafés ou encore sur son boardwalk, ou dans ses jolies rues pavées pour découvrir son architecture de style victorien.

Mais c’est surtout une ville gourmande qui semble, heureusement, avoir échappé aux grandes chaînes américaines. La saison du homard est à son plus fort à partir de juin et peut s’étirer jusqu’en décembre. Nombreux sont les restaurants où déguster sa chair délicate, mais pour ses fameux lobster rolls, on se tourne vers Portland Lobster Co., The Highroller Lobster Co. ou encore, du côté de Cape Elizabeth, vers le restaurant The Lobster Shack at Two Lights, qui cuisine et sert les petits pains au homard depuis plus de 50 ans et offre une vue imprenable sur l’océan.

Photo fournie par Maine Lobster Festival

De la ferme à la table

On en profite évidemment pour prendre notre cliché de l’un des phares les plus photographiés de la Nouvelle-Angleterre.

Photo fournie par Visit Portland

Certes, Portland et ses environs sont reconnus depuis longtemps pour le homard et les fruits de mer, les coquillages et huîtres qui sont apprêtés de toutes les façons. Mais aujourd’hui, légumes, herbes, viandes biologiques, fromages fermiers et pains artisanaux sont mis de l’avant par des chefs qui rivalisent de créativité. Les ingrédients locaux et cultivés de manière responsable sont à l’honneur chez Fore Street, Gather et Street and Company, notamment.

La grande région de Portland compte également plus de 25 microbrasseries artisanales où les bières sont brassées avec des ingrédients locaux minutieusement sélectionnés.

Quant aux huîtres, on les retrouve en abondance partout, mais rien de tel que de les déguster en voilier au coucher du soleil ou encore au chic Helm Oyster Bar & Bistro, qui promet une expérience savoureuse avec son bar à huîtres et ses vins nature.

Photo fournie par Helm Oyster Bar & Bistro

L’idéal pour s’initier aux spécialités locales gourmandes demeure de se prêter à une visite guidée, par exemple avec Maine Foodie Tours, ou d’explorer les quais à la rencontre des artisans et pêcheurs, en faisant entre autres de façon autonome le tour guidé Walking the Waterfront.

Photo fournie par Visit Portland

DES ÉVÉNEMENTS GOURMANDS À NE PAS MANQUER :

Walking the Waterfront

Aller à la rencontre des artisans et pêcheurs de manière autonome ou lors de l’événement annuel du 3 juin.

www.walktheworkingwaterfront.com

Portland Wine Week

Du 12 au 18 juin, cours sur le vin, dégustations, séminaires, rencontres avec les vignerons seront proposés durant la Portland Wine Week. Cette année, les huîtres sont à l’honneur et des menus du terroir sont également mis de l’avant.

https://www.portlandwineweek.me/

Maine Lobster Festival

Du 2 au 6 août se tiendra à Rockland, dans le Harbor Park, la 76e édition de la Maine Lobster Festival. Activités en tout genre, concours, parade et, bien entendu, des dégustations du roi des crustacés à toutes les sauces. Admission gratuite.

www.mainelobsterfestival.com

Sortie en voilier et dégustation

De juin à octobre, différentes sorties thématiques de deux heures dans la baie de Casco sont proposées en voilier avec Portland Schooner Co. comme huîtres et accompagnement de vins ou histoire et dégustation de rhum.

www.portlandschooner.com

Plus d’infos

https://www.visitportland.com/