Je ne suis pas seule dans ma tête: survivre grâce aux identités multiples

La journaliste francophone Monique Polloni présente l’histoire fascinante d’Anne, une femme de 56 ans aux prises avec le trouble dissociatif de l’identité (TDI) dans son nouveau livre, Je ne suis pas seule dans ma tête. Le témoignage livré par cette femme marquée par les épreuves — une survivante — montre que le chemin de la guérison prend parfois des formes étonnantes.

Anne habite sur l’île de Vancouver et parle d’elle-même en utilisant le mot « système ». Car Anne n’est pas seulement Anne : dans sa tête, plusieurs identités se côtoient. Elles s’appellent Stephie, Five, Joy, Kylie, Kelsie... Étonnamment, ces identités multiples l’aident à surmonter des traumatismes importants subis pendant sa jeunesse.

L’autrice, fortement interpellée par cette femme résiliente et ce qu’elle vit, s’est penchée davantage sur le sujet. Appuyée par des experts, elle explique ce qu’est le TDI, et comment ce trouble a un impact sur toutes les sphères de l’existence.

Monique Polloni a été bouleversée par cette rencontre et a accepté d’en faire un livre, après avoir diffusé un photoreportage sur le sujet.

« Je m’intéresse beaucoup aux gens qui vivent des parcours hors du commun, qui vont nous toucher, qui vont peut-être nous faire avancer, qui vont nous inspirer. Je cherchais quelqu’un pour un nouveau projet et des amis m’ont proposé de rencontrer Anne », dit-elle en entrevue.

« Je ne savais pas que j’entrerais dans un monde aussi complexe, aussi vaste, qui m’aurait autant touchée, autant bouleversée. »

Elle a d’abord passé deux jours avec Anne et son conjoint, Richard. Une des identités d’Anne, Joy, s’est manifestée trois minutes après leur arrivée.

« J’avais l’impression d’être dans un film. Et en même temps, j’étais complètement impressionnée. »

Dans la noirceur

Pour faire le livre, Monique Polloni a interviewé Anne deux fois par semaine, pendant trois mois, sur la plateforme virtuelle Zoom (pandémie oblige).

« On est allées dans le noir. Joy, qui aime rire, était là. Mais d’autres identités ont pris le contrôle parce qu’elles voulaient me raconter ce qui leur était arrivé. Ça a été très dur pour moi, parce que je recevais toutes ces confidences. Des fois, j’avais de la difficulté à y croire. »

Elle a ensuite rencontré des spécialistes qui l’ont aidée à comprendre ce qu’est le TDI et ce que vit cette femme.

« Anne est une femme inspirante. Elle a du courage. Elle est capable d’avoir une vie assez équilibrée et d’avoir beaucoup de joie et de bonheur dans sa vie. Elle a une bonté et elle rit de bon cœur. Tout ça, pour moi, c’est très inspirant. »

Capacité du cerveau

La journaliste a été étonnée de la capacité du cerveau à s’adapter.

« Le TDI est une faculté du cerveau qui permet de sauver la vie de ces personnes-là au moment où elles vivent des traumatismes », explique-t-elle.

« C’est comme si tu as un accident de voiture où tu souffres tellement que tu perds conscience. C’est la même chose. Finalement, il y a des identités qui sont créées. Anne donne à une autre partie du cerveau le travail de vivre ça. Et ça va se cacher très très loin dans la mémoire traumatique. »

Trouble méconnu

Elle souligne que le TDI est très peu connu, mal diagnostiqué et sous-diagnostiqué.

« Il y a beaucoup de diagnostics erronés avant d’arriver à avoir le vrai diagnostic. C’est ça qui est très triste. Et souvent, le traitement n’est pas approprié. Anne, par exemple, a été hospitalisée en psychiatrie. Elle s’est bourrée de médicaments. Elle n’en prend plus aucun, aujourd’hui. »

« Les personnes qui ont un TDI ne veulent pas que ça se sache. Elles ont très peur. Elles ont peur d’être démasquées. Elles ont honte. Si elles parlent, elles ne trouvent pas toujours les mots pour dire ce qui s’est passé. »

♦ Je ne suis pas seule dans ma tête - Survivre grâce aux identités multiples, Monique Polloni, préface du Dr John A. O’Neil, 208 pages.

♦ Monique Polloni a créé, réalisé et animé de multiples projets radiophoniques ainsi que des émissions régionales et nationales.

♦ Elle habite en Colombie-Britannique.

EXTRAIT

Photo fournie par Les Éditions de l’Homme

« Le trouble dissociatif de l’identité qu’Anne a développé n’a jamais été diagnostiqué par les médecins et thérapeutes qu’elle a consultés à l’époque. Elle a reçu de nombreux diagnostics erronés de troubles mentaux au préalable, ce qui est courant chez les patients atteints du TDI. Selon les experts, les patients reçoivent cinq ou six mauvais diagnostics avant que leur TDI soit identifié (et il est possible aussi qu’il ne soit jamais diagnostiqué). Certaines personnes ne sauront jamais qu’elles en sont atteintes tellement ce trouble est peu connu des praticiens ; par conséquent, elles ne bénéficient pas des soins appropriés. »