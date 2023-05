Justin Trudeau veut «resserrer les liens» avec la Turquie

Le premier ministre du Canada Justin Trudeau veut profiter de la réélection du président turc Recep Tayyip Erdogan pour se rapprocher de la Turquie.

Dans un communiqué, Justin Trudeau a félicité Erdogan pour sa réélection.

«Je suis impatient de poursuivre ma collaboration avec le président Erdoğan afin de resserrer les liens entre nos deux pays en tant qu’Alliés de longue date de l’OTAN, et de progresser dans la réalisation de nos priorités communes, a-t-il déclaré. Le Canada reste également déterminé à soutenir la Turquie dans les efforts qu’elle déploie pour reconstruire après le séisme dévastateur qui a frappé la région au début de l’année.»

Le premier ministre a rappelé que le Canada compte sur une diaspora de plus de 65 000 Canadiens d’origine turque.

«Nos pays sont de solides partenaires bilatéraux et sont unis par leur engagement commun à défendre les principes fondamentaux de la paix, de la sécurité et de la défense collective à l’échelle internationale, a-t-il dit. [...] Ensemble, le Canada et la Turquie continueront d’œuvrer à l’édification d’un avenir plus prospère pour les habitants des deux pays et du monde entier.»