Le Marathon Beneva de Montréal, la 31e édition du plus grand événement de course à pied au Québec, aura lieu du 22 au 24 septembre prochain. L’équipe d’ambassadeurs est composée de Alexandra Diaz, Andy Mailly-Pressoir, Patricia Paquin ainsi que du coureur professionnel et olympien Charles Philibert-Thiboutot.

Photos fournies par Pascale Vallée

Le Marathon Beneva de Montréal rassemble les adeptes de course à pied de tous les niveaux de performance. Sébastien Arsenault, PDG de l’événement, est en compagnie de Kareen Mercier et Valérie Beaudoin, de Beneva, Alexandre Ratthé, producteur délégué Marathon Beneva de Montréal, et Joseph Limare, GPCQM.

Les marathoniens Karine Marcoux, Éric Côté, Claudine Poirier, Justin Langlais et Patrice O’Bomsawin sont accompagnés de l’ambassadrice Alexandra Diaz, qui s’attaque alors à son rythme au demi-marathon et au 5 km de la veille.

L’ambassadrice Patricia Paquin, qui a un nouvel objectif cette année, celui de réaliser 10 km avec sa bonne amie Sabrine qui courrait pour la première fois, est entourée de Angel Pagard, Étienne Fafard, Raphaël Cossette, Kristel Monuma et Francis Dubuc.

Plus de 50 organismes caritatifs se sont inscrits au programme Du cœur. Les ambassadeurs ont choisi un organisme : Patricia Paquin, la Fondation Benny&Co, Andy Mailly-Pressoir, Fibrose kystique Canada – division Québec, et Alexandra Diaz, la Fondation cancer du sein du Québec.

Cette année, Andy Mailly-Pressoir va courir le 5 km avec sa sœur Tamy, qu’on voit avec lui sur la photo. Andy me soulignait que Tamy est atteinte de fibrose kystique et que, pour elle, ce serait un défi physique et mental.

L’ambassadeur et polyvalent athlète Andy Mailly-Pressoir me confiait qu’il déteste courir. Cependant, il ne croit pas avoir trouvé un autre sport qui lui procure un bien-être aussi satisfaisant qu’après avoir couru ! Andy tenait à encourager Laurie Fournier, Anita Moradi, Louis-François Ipperciel et Julie Le.