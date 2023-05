Littérature jeunesse: événements étranges et écoanxiété

Rivière-Bleue est un petit village où il ne se passe jamais rien. En fait, il ne s’y passait jamais rien... Car pour Théo et Célia, deux ados qui y résident, plusieurs faits étranges semblent s’y produire, depuis un certain moment. Les deux amis partagent de profondes convictions environnementales et Théo souffre d’écoanxiété. Lorsque l’usine de textiles locale déverse des colorants toxiques dans la rivière, ils remarquent que certains habitants commencent à changer...

Selon l’Office québécois de la langue française, la solastalgie est une détresse ressentie par une personne devant les pertes ou les modifications touchant son environnement immédiat, en raison des changements climatiques. L’auteur Hervé Gagnon, un maître du polar, utilise avec brio cette trame de fond pour nous plonger dans une intrigue bien ficelée, percutante et mystérieuse !

Théo et Célia sont des personnages attachants et forts qui rejoignent une foule d’ados. Théo a un immense cœur. Il se lie d’amitié avec une itinérante âgée et réussit même à convaincre sa mère de l’inviter à la maison pour se remettre d’un souci de santé. Le jeune homme est constamment tiraillé par son écoanxiété. Il souhaite bien faire – il s’occupe lui-même de son potager, à la maison, mais il a l’impression qu’il est trop tard pour que ses petits gestes changent quoi que ce soit au sort tragique qui attend la planète.

Des changements surnaturels ?

En tant que lecteur, on pourrait donc penser qu’on vient de se plonger le nez dans un bouquin qui nous exposera à un monde où se multiplient les catastrophes naturelles causées par les changements climatiques, mais cette histoire est tellement plus que ça.

En enquêtant sur les changements dans les attitudes de certains villageois, depuis que des colorants toxiques ont été déversés dans la rivière, Théo et Célia relèvent des liens entre ces personnes et lorsqu’ils les suivent dans la forêt, ils réalisent que oui, la fin du monde est peut-être pour aujourd’hui, mais que l’univers est beaucoup plus complexe et moins « réaliste » qu’ils le croyaient...

Un bon suspense criant d’actualité, la lecture de Solastalgie est comme la Terre : elle n’est certainement pas plate !

À LIRE AUSSI

Un été à Barcelone

Photo fournie par les éditions les Malins

Passer un été à Barcelone pour participer à un camp de soccer, ça a tout du rêve... Eh bien, pour Émile et son frère Léo, c’est la réalité ! Émile tombe sous le charme de l’Espagne et peut-être bien d’une des coéquipières de son équipe de soccer. Un été à Barcelone se veut un véritable guide de voyage pour les jeunes, en plus de nous entraîner dans un captivant univers de soccer et de présenter la Catalogne et sa riche histoire. Un excellent roman qui se dévore en maximum trois bouchées – aussi rapidement qu’Émile quand il mange le pa amb tomàquet, son nouveau coup de cœur culinaire !

Le gouffre

Photo fournie par les Éditions Hurtubise

Aleksuan tente de survivre en plein cœur d’un monde désertique. Quand son village est attaqué et qu’il est capturé, Alek n’a d’autre choix que de devenir un guerrier. Une prémisse aux allures plus violente qu’horrifique, contrairement à ce que l’auteur nous a habitué ? Non, non : ce roman est bien une œuvre d’horreur ! Avec ses compagnons guerriers, Alek devra s’aventurer dans une crevasse où se terre une créature que personne ne souhaite croiser... Une intrigue originale, traumatisante – dans le bon sens – et brillante. Le moyen de communication technologique qu’utilisent les personnages pour communiquer nous projette vraiment dans leurs pensées. De quoi se sentir proche d’eux... et être aussi terrifié qu’eux !

Le piège de soie

Photo fournie par les éditions Héritage

À l’école de ballet, on apprend à paraître légère, à sourire comme les poupées, à mimer une vie en apesanteur. La jeune narratrice de ce récit réalise qu’atteindre la beauté artistique peut être très dur. Quand une petite voix dans sa tête lui souffle qu’elle n’y arrivera jamais, tout s’écroule... Une araignée se tisse un nid dans son esprit et son piège de soie se referme sur elle. L’anxiété de la narratrice, on la ressent. On a l’impression qu’elle nous serre la poitrine. La plume bouleversante, délicate et authentique de l’autrice fait de ce récit sur l’anxiété une œuvre poétique forte et inspirante.

Wondergame

Photo fournie par les Albin Michel jeunesse

Arthur est en retard pour l’école. Lorsqu’une déflagration fait exploser les nains de jardin sur le terrain d’une petite maison, il réalise que sa journée ne se déroulera pas comme prévu. Ren et Cecily, deux filles de son école, sont aussi sur place. En entendant les aboiements d’un chien pris à l’intérieur de la maison qui risque d’exploser d’une seconde à l’autre, le trio se porte à son secours. Arthur, Ren et Cecily traversent alors un portail magique et se retrouvent projetés dans un jeu de réalité virtuelle futuriste, entourés de personnages célèbres tels Isaac Newton et Tomoe Gozen. Un récit où s’entremêlent à la perfection l’action, l’histoire et l’aventure.