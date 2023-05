Matt O'Dette, l'homme que le Canadien avait rappelé en 2002 pour se venger des Bruins de Boston

KAMLOOPS | L’entraineur-chef des Thunderbirds de Seattle Matt O’Dette n’a jamais joué dans la LNH, mais il a bien failli le faire à un moment qui a marqué l’imaginaire des partisans du Canadien de Montréal.

Retour dans le temps : le 25 avril 2002, le défenseur des Bruins de Boston Kyle McLaren sert une vicieuse mise en échec au centre de la patinoire à l’attaquant des Canadiens de Montréal, Richard Zednik, avec 1 min 17 s à faire quatrième match de la série entre les deux formations, que le Tricolore mène alors 3-0.

La rencontre se termine dans le tumulte et les Bruins l’emportent pour forcer la tenue d’un cinquième match, à Boston. McLaren devient alors l’ennemi public no. 1 et la tension monte entre les deux formations.

Après la rencontre, l’entraineur-chef des Canadiens Michel Therrien assure que son équipe visera aussi les meilleures éléments des Bruins lors du prochain match, propos qui lui vaudront une amende de 30 000$ US et qui forceront le commissaire de la LNH, Gary Bettman, de servir un avertissement aux deux formations afin de s’assurer qu’aucun débordement ne survienne.

Rappelé pour se venger

Avant la rencontre cinq, les Canadiens rappellent un colosse de 6 pi 5 po et 228 lb, réputé pour ses talents de pugiliste : Matt O’Dette. Ce dernier était déjà dans l’entourage de l’équipe, il faisait partie des « Black Aces », ces joueurs qui suivent l’équipe en séries par mesure préventive.

« Je me souviens après le match, André Savard [le directeur-général des Canadiens à l’époque] était dans le couloir et il disait ‘’Où est O’Dette ? Où est O’Dette ? Tu t’en viens avec nous à Boston!’’ », se remémore-t-il en riant.

« J’ai alors commencé à m’entrainer avec le groupe principal et il y avait un certain buzz autour du fait que je jouerais probablement puisque l’équipe voulait se venger. J’étais vraiment nerveux! Toute ma famille était rivée à leur téléviseur. »

Finalement, O’Dette participe à la période d’échauffement mais ne prend pas part à la rencontre et le match se déroule sans trop de débordements. Les Canadiens remportent finalement la série en six matchs avant de s’incliner face aux Hurricanes de la Caroline lors de la série suivante. O’Dette ne disputera aucun match avec l’équipe.

Transition vers le rôle d’entraineur

O’Dette ne disputera finalement aucun match dans la LNH puis, en 2009, décide de faire la transition vers le rôle de joueur-entraineur avec le Thunder de Stockton de la Ligue East Coast (ECHL). Il fera ensuite ses classes avant de devenir l’entraineur-chef des Thunderbirds, en 2017-2018.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

« C’était une progression naturelle pour moi. J’avais été le capitaine de mes équipes pendant plusieurs années, à la fin de ma carrière et c’était la prochaine étape. Je m’y étais préparé toute ma vie. Le plus difficile pour un entraineur, c’est d’obtenir une opportunité et dès qu’elle s’est présentée, je l’ai saisie. »

Après avoir participé à la Coupe Memorial en tant qu’adjoint avec les Thunderbirds en 2017, il y est maintenant de retour en tant que pilote de l’équipe avec l’objectif, contrairement à 2017, de repartir avec le prestigieux trophée.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

« Ça fait dix ans que je fais du hockey junior et c’est ma deuxième participation à ce tournoi. On ne peut rien tenir pour acquis. On a une opportunité de réaliser quelque chose de gros et on veut la saisir. »

Les Thunderbirds disputeront leur deuxième match du tournoi face aux Remparts de Québec, lundi soir.