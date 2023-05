Message à ceux et celles qui souffrent de migraines

Je m’adresse à vous et à vos lecteurs et lectrices qui, comme moi, ont un jour reçu un diagnostic de « personne souffrant de migraine ». J’en ai eu un il y a plusieurs années, et ça me coûtait tout près de 220 $ par mois en médicaments pour avoir un certain soulagement. Il semble que la migraine soit une affaire de famille puisqu’on disait à l’époque d’un parent qui en était affecté qu’il avait le foie paresseux. Pour se soigner, il était obligé de prendre des petites pilules Carter.

Depuis deux ans, je me suis mis à ajouter une cuillerée de sirop d’érable dans mon café le matin. Je ne sais pas si c’est un hasard, mais je n’ai plus fait de crise de migraine depuis ce temps. Je crois que le sirop d’érable aide au bon fonctionnement de mon foie et de ma digestion. Avis aux personnes intéressées.

JB

Selon certaines études, « Le sirop d’érable contiendrait de l’inuline, un glucide encourageant la croissance des “bonnes” bactéries dans l’intestin, permettant de rétablir la flore intestinale. En plus d’avoir révélé une teneur élevée en antioxydants polyphénoliques ainsi que la présence de vitamines et de minéraux, des chercheurs japonais ont découvert que le sirop d’érable serait bénéfique à la santé du foie. »