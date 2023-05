Roland-Garros : pas question de jouer à l’autruche pour Félix

PARIS | Félix Auger-Aliassime ne se cache pas la tête dans le sable : il ne prétend pas qu’il sera le prochain champion de Roland-Garros. Ses douleurs à l’épaule droite et son début de saison chaotique l’empêchent de penser à la coupe des Mousquetaires.

«Par contre, j’essaie d’avoir des attentes élevées au niveau de ma combativité, de mon engagement, de l’effort donné à tous les matchs», a-t-il mentionné à des médias canadiens présents à Paris.

Après avoir gagné trois tournois consécutifs à la fin de 2022, atteint la demi-finale au Masters de Paris et aidé le Canada à triompher à la Coupe Davis, «FAA» avait le droit de rêver grand.

Toutefois, le début de la campagne actuelle a été très ardu, Félix n’enchaînant des victoires que lors de quatre tournois sur les 10 auxquels il a pris part. Une blessure à un genou l’a ennuyé, et là, une épaule lui cause des tracas. Il a néanmoins reçu le feu vert des médecins pour disputer Roland-Garros et son premier entraînement samedi a été satisfaisant.

Pas là pour participer

«Mes attentes n’ont pas diminué, sinon je ne jouerai pas le tournoi, a-t-il assuré. Je ne viens pas dans un Grand Chelem pour tester comment ça peut aller ou pour participer. J’essaie de me donner toutes les chances de faire un bon tournoi et si je suis là, c’est que je sens que je peux gagner des matchs. Mes attentes ne sont pas extrêmement élevées par rapport à mes dernières semaines.»

Le grand joueur de 6 pi et 4 po estime avoir des pistes de solutions pour se sortir d’impasse.

«Je sais quel niveau je peux produire sur un terrain de tennis. J’ai des bons repères et je sais que quand je commence à bien jouer, les choses se remettent en place», a-t-il dit.

Félix a admis qu’il n’a pas souvent bien fait depuis le début de la saison. Son service n’était pas au rendez-vous, ce qui est normalement une force pour le Québécois de 22 ans. Il sentait qu’il était un joueur «normal», sans plus.

«Quand je joue à ce niveau-là, je peux être battu par beaucoup de joueurs, alors que quand je joue à la vitesse et l’agressivité auxquelles je suis capable, c’est là que je deviens un joueur différent des autres», a-t-il remarqué.

Retrouver ses repères

En raison des blessures, le 10e joueur mondial a dû mettre une croix sur certains tournois. Selon lui, quand un joueur est à l’écart de la compétition, il «perd ses repères».

Est-ce que le majeur de Paris pourrait s’avérer un tremplin vers des jours meilleurs?

«Les derniers tournois m’ont permis de voir plus clair et de voir ce que je dois remettre en place pour que les choses aillent de mieux en mieux. Si ce n’est pas ici, j’ai confiance que ce sera dans les prochaines semaines, peut-être sur gazon ou la saison sur le dur aux États-Unis et au Canada», a-t-il dit avec une belle confiance.

Auger-Aliassime disputera son match de premier tour lundi (pas avant 6h, heure du Québec) face au vétéran italien Fabio Fognini, 130e au monde. Denis Shapovalov (5h) et Rebecca Marino (pas avant 6h30) seront les autres Canadiens en action.