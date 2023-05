Roland-Garros: une Ukrainienne refuse de serrer la main à une Bélarusienne

L’Ukrainienne Marta Kostyuk n’a pas seulement refusé de serrer la main à la Bélarusienne Aryna Sabalenka, dimanche, elle ne l’a pas salué, ce qui lui a attiré les hués des spectateurs sur le court central.

Sabalenka l’a emporté 6-3 et 6-2 et ne semblait pas trop s’en faire. En fait, La deuxième favorite du tournoi s’attendait à une telle réaction de la part de Kostyuk, dont le pays a été attaqué par la Russie, aidée par le Bélarus.

Sabalenka a déjà dit qu’elle comprenait la situation et qu’elle n’en voudrait pas à son adversaire.

Elles font tourner les têtes à 16 ans

Le tennis féminin peut compter sur un trio redoutable avec les Iga Swiatek, Aryna Sabalenka et Elena Rybakina. Mais ces dernières doivent garder un œil sur les jeunes qui poussent et on parle ici de deux adolescentes de 16 ans.

À 17 ans, Maria Sharopova a bien gagné Wimbledon, mais disons que ça n’arrive pas tous les ans.

À Roland-Garros, la Russe Mirra Andreeva, 143e mondiale, qui a déjà vaincu Leylah Annie Fernandez, s’est qualifiée pour le tableau principal, tout comme la Tchèque Brenda Fruhvirtova, 146e.

La tâche ne sera pas facile pour les deux nouvelles vedettes, puisqu’elles affronteront respectivement l’Américaine Alison Riske-Amritraj, 85e, et la Kazakh Rybakina, quatrième favorite à Paris.

Yannick Noah, il y a 40 ans

Avant d’entamer le premier tour, les Parisiens ont célébré en grand le dernier triomphe d’un Français à Roland-Garros.

En 1983, Yannick Noah avait surpris tout le monde en enlevant les grands honneurs.

Quarante ans plus tard, Noah s’est retrouvé à nouveau sur le central, samedi, non pas pour jouer au tennis, mais pour chanter sur la scène du Philippe-Chatrier.

Et même son rival de l’époque, Philippe-Chatrier, le Suédois Mats Wilander est venu jouer de la guitare!

Parmi les enfants de Yannick Noah qui étaient présents, il y avait Joakim Noah, qui a évolué dans la NBA.