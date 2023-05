Saskun, d’une beauté intrigante

Situé sur l’île de Streymoy dans le nord-ouest des îles Féroé, le hameau de Saksun n’a que très peu d’habitants. En 2006, le recensement ne comptait que neuf personnes. Néanmoins, je pense que cette région abrite les plus beaux décors des îles Féroé. De nombreuses cascades déferlent des montagnes entourant la vallée. Au loin, un bras de mer spectaculaire révèle une plage noire à marée basse.

Lors de ma première visite en ces lieux, la petite église au toit végétalisé me captive tellement que d’autres points de vue dans les environs m’ont échappé. De retour dans la capitale de Torshavn, je réalise mon erreur en apercevant une carte postale d’un endroit en essayant de le localiser dans l’archipel. Il se trouve bel et bien à Saksun... Le matin suivant, je parcours à nouveau les 92 km aller-retour pour le photographier. Tout au long du voyage, les panoramas demeurent sensationnels. Les derniers kilomètres s’effectuent sur une route très étroite dans une vallée verdoyante. Le chemin emprunté me rappelle l’Islande et la Norvège. Une fois la voiture stationnée, je remonte à pied dans les collines. En me retournant, je découvre enfin cette perspective tant recherchée. Une ambiance dramatique, sous un couvert de nuages épais et sombres, règne sur l’horizon. La beauté intrigante des paysages nordiques se déploie à son meilleur !

Appareil : Canon EOS R6 MK II

Objectif : RF 24-105 mm

Exposition : 1/160s à F/11

ISO : 250