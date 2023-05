Petits papillons blancs dans la cuisine: comment se débarrasser des mites alimentaires

Ces petits papillons nuisibles se retrouvent généralement dans le garde-manger et dans la cuisine. La propreté n’est pas en cause puisqu’elles peuvent parvenir de l’épicerie et qu’elles logent dans les contenants des aliments que vous venez d’acheter. Par contre, il est important d’agir rapidement puisqu’elles se propagent en seulement quelques jours.

Leur habitat préféré se crée au cœur de la farine, du riz, du sucre, des céréales et des pâtes. Vous pourrez y repérer de petits vers dans ces denrées et des mini cocons se nichent sur les boîtes de conserve et les parois du garde-manger.

Dès le moment où vous soupçonnez leur présence, il est important de tout jeter les contenants et les boîtes ouvertes dans un sac-poubelle fermé hermétiquement que vous déposez à l’extérieur de la maison. Vérifiez tous les autres contenants et videz le garde-manger.

Lavez l’intérieur du placard avec une eau chaude et un nettoyant tout usage. Prêtez attention aux recoins sur les tablettes et au besoin utilisez une brosse à dents pour un nettoyage complet. Rincez avec une eau chaude légèrement vinaigrée. Asséchez complètement le placard avant d’y ranger à nouveau les réserves de nourriture.

Le nettoyeur à vapeur pourra aussi nettoyer adéquatement l’armoire et vous débarrasser définitivement des mites, des larves et des œufs.

Prévention et solutions

Sur les tablettes, déposez une ouate imbibée de 2 à 3 gouttes d’huile essentielle de laurier, de cannelle, de menthe poivrée ou de citronnelle. L’odeur de quelques clous de girofle a aussi la propriété d’éloigner les mites.

Pour éviter d’avoir à jeter les aliments contaminés, soyez prévenants et dès le retour de l’épicerie, rangez les aliments dans un contenant hermétique en verre ou en plastique. Si dans quelques semaines vous découvrez des mites dans un de ces aliments, vous n’aurez pas à jeter toutes les autres denrées. La facture sera moins salée !

Comment les repérer

Les mites se détectent facilement le soir dans la noirceur. Vous les verrez voler dans la cuisine avant de regagner leur nid généralement dans le garde-manger.