Voici le nouveau logo de Félix Auger-Aliassime

PARIS | À l’instar d’autres vedettes dans le monde du tennis – on n’a qu’à penser à Roger Federer, Rafael Nadal ou Novak Djokovic – Félix Auger-Aliassime a maintenant son logo personnalisé.

Il a profité de la première journée officielle à Roland-Garros pour le dévoiler sur les réseaux sociaux.

Capture d'écran tirée d'une vidéo de BD Global Management

Dans une vidéo, on le voit en action à différents âges, enfant, adolescent et adulte. Puis, on aperçoit un grand F, dont les barres horizontales surplombent deux A majuscules, tandis que les bas des lettres pointent vers le milieu, un peu à l’image des montres Tag Heuer.

Auger-Aliassime, 10e tête de série à Paris, disputera son match de premier tour lundi face au vétéran iItalien Fabio Fognini, 130e au monde.