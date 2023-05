Zombies (à nouveau) en liberté

Vous aimez décimer des hordes de zombies ? Les flamber, les électrocuter, les démembrer ou les éventrer au gré de votre créativité et de votre imagination ? Dans ce cas, Dead Island 2 risque fort bien de devenir votre jeu préféré tant ses scènes d’action sont grisantes, sanglantes et, surtout, satisfaisantes.

Elle s’est fait attendre, cette suite de Dead Island. D’abord annoncée en 2014, elle a passé les années subséquentes à voyager de mains en mains, d’un studio à l’autre. Certains avaient même cessé d’y croire. Mais c’est bel et bien vrai : elle vient tout juste d’atterrir sur nos consoles.

Heureusement, notre patience est aujourd’hui largement récompensée. On le constate d’ailleurs assez rapidement une fois la partie lancée tant Dead Island 2 ne tarde pas à afficher ses couleurs : du rouge (sang, évidemment) décliné en toutes ses teintes et nuances possibles.

Photo fournie par Deep Silver

Un bref préambule nous montre qu’un avion censé transporter les survivants d’une infestation de zombies s’écrase en plein cœur de Los Angeles. La ville, assiégée par ces créatures sanguinolentes, est désormais barricadée et mise sous quarantaine. Ceux qui y demeurent toujours confinés voient leurs chances d’évacuation diminuer d’heure en heure. Et pour cause.

Hollywood sans son glam

Que ce soit Bel Air ou Beverly Hills, les quartiers cossus de Los Angeles ont visiblement vécu des jours plus heureux. Leurs rues sont désertes, souillées et grouillantes de zombies affamés de chair humaine. Les manoirs, jadis somptueux, voient leurs balustrades décrépites, leurs fenêtres barricadées et leurs murs maculés de sang.

Bref, les grandes lettres d’Hollywood – d’ordinaire symboles du grand rêve américain – ont perdu tout leur opulence et leur strass. Pensez aux univers post-apocalyptiques à la The Last of Us, mais toujours baignés du soleil californien.

Le joueur, assumant les traits d’un des six personnages mis à sa disposition, doit aider une poignée d’habitants – toujours, du moins pour le moment, humains – à travers différentes quêtes et missions. Une influenceuse en quête de clics, un vieil acteur excentrique assoiffé de whiskys et de vins onéreux, l’assistant prétentieux d’une étoile hollywoodienne... Ces personnages qu’on croise au fil de nos aventures sont colorés, mais aussi saupoudrés allègrement de cet humour bien noir si propre à Dead Island.

Photo fournie par Deep Silver

Et c’est là que réside une bonne part du plaisir que procure Dead Island 2. Certes, les ambitions du jeu sont aussi grandes que sérieuses, mais elles demeurent ludiques dans leur exécution. Les créateurs n’ont vraisemblablement qu’une mission : divertir les joueurs à grands coups de giclées d’hémoglobine. Et c’est franchement réussi.

On prend un malin plaisir à bâtir son propre arsenal pour affronter des légions de morts-vivants, tous plus brutaux les uns que les autres. De la traditionnelle planche de bois aux couteaux de cuisine, en passant par les pistolets, épées, grenades et massues, le joueur peut laisser libre cours à son inspiration dans sa quête destructrice.

Nouvelles technologies

Les fans de la première heure reconnaîtront ici sensiblement les mêmes mécaniques du premier Dead Island, paru en 2012. Mais les années ayant passé, celles-ci se retrouvent immensément modernisées, autant dans leur application que dans leur rendu. C’est fluide, c’est intuitif. Et c’est surtout hautement supérieur à ce à quoi la franchise nous avait initialement habitués.

On a beau n’y avoir investi qu’une dizaine d’heures, on sait d’ores et déjà que Dead Island 2 continuera de nous garder scotchés à notre manette pour un bon moment encore.

Les zombies n’ont qu’à bien se tenir.

Dead Island 2

★★★★☆

◆ Disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.