Le camp d'entraînement progresse et l'heure sera bientôt aux décisions chez les Alouettes de Montréal.

À ce sujet, Jason Maas n'a toujours pas déterminé qui allait être le quart-arrière réserviste à Cody Fajardo.

«Ils ont tous fait du bon travail. Ils ont encore deux entraînements et un autre match pour montrer ce dont ils sont capables. On aura ensuite à décider qui sera le deuxième quart de l'équipe, après avoir vu tout ce qui s'est passé pendant le camp.»

De son côté, Kristian Matte confirme que le niveau de compétition est très élevé au sein de l'équipe cette année.

«À tous les camps, ce n'est pas terminé tant que le camp n'est pas terminé. On continue à se battre pour nos positions. On a un très bon groupe sur la ligne offensive. Il y a de la compétition à tous les jours et ce sont les meilleurs joueurs qui seront sur le terrain pour les matchs. C'est vraiment ça qu'on vise. On verra comment ça va tomber dans une semaine.»

Pier-Olivier Lestage, lui, assure qu'une belle chimie est en train de s'installer dans l'équipe.

«Une victoire, peu importe si ça compte ou non, ça fait du bien. Ça fait environ 15 jours qu'on se cogne dessus entre coéquipiers. C'est certain que c'est fatiguant. Aller chercher une victoire, en jouant de cette façon, c'est certain que ça fait du bien. On a juste hâte à la prochaine et au début de la saison contre Ottawa.»