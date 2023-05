Canadien: Joel Armia détesterait les médias

Selon Jesperi Kotkaniemi, l’attaquant du Canadien de Montréal Joel Armia aurait de l'aversion pour les médias.

Le joueur de 22 ans qui œuvre pour les Hurricanes de la Caroline a fait cette révélation dans le cadre de son passage à la baladodiffusion du réseau Sportsnet 32 Thoughts.

«Joel Armia déteste tous les médias, je ne sais pas si vous l’avez remarqué? a mentionné Kotkaniemi. Il me disait: “Pourquoi tu lis ça?” J’ai arrêté de le faire et c’est beaucoup mieux de ne pas savoir ce qui se dit.»

Le troisième choix au total du repêchage de 2018 a d'ailleurs raconté qu’il a trouvé sa deuxième année [2019-2020] avec le Tricolore difficile.

«J’ai eu quelques blessures et je n’ai pas très bien joué. Les médias parlaient de moi. Je lisais des choses ici et là. Je pense que cela me jouait dans la tête et c’était des moments plus difficiles», a répondu le jeune homme à une question du journaliste Elliotte Friedman.

KK et Armia ont été coéquipiers chez le Canadien pendant près de trois saisons, soit de 2018 à 2021. Les deux patineurs sont natifs de la Finlande.

Celui qui semble haïr les représentants de la presse évolue pour la Sainte-Flanelle depuis la campagne 2018-2019. Il a été obtenu dans une transaction réalisée avec les Jets de Winnipeg. En cinq saisons avec le Bleu-Blanc-Rouge, il a récolté 49 buts et 46 mentions d’aide, pour 95 points en 259 parties.