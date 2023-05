Cisjordanie: un Palestinien tué par les forces israéliennes

Les forces israéliennes ont tué un Palestinien lundi en Cisjordanie occupée, a annoncé le ministère palestinien de la Santé, l'armée israélienne évoquant des échanges de tirs au cours d'un raid qu'elle menait dans le territoire.

Achraf Mohammed Ibrahim, 37 ans, a été «abattu par l'occupation israélienne» dans la ville de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien.

Ibrahim était un officier des services de renseignement palestiniens, a précisé l'agence de presse officielle palestinienne Wafa.

L'armée israélienne a pour sa part indiqué que des «suspects avaient ouvert un feu nourri sur les soldats, qui ont riposté en tirant sur les hommes armés» à Jénine.

«En outre, des suspects ont lancé des engins explosifs sur les forces» israéliennes, a ajouté l'armée dans un communiqué.

Des groupes de défense des prisonniers palestiniens ont fait état de six arrestations à Jénine, théâtre de raids israéliens répétés.

Depuis le début de l'année, au moins 155 Palestiniens, 20 Israéliens, un Ukrainien et un Italien ont été tués dans des violences liées au conflit israélo-palestinien, selon un décompte de l'AFP établi à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.

Ces statistiques incluent, côté palestinien, des combattants et des civils parmi lesquels des mineurs, et côté israélien, en majorité des civils parmi lesquels des mineurs, et trois membres de la minorité arabe.

Près de trois millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967. Environ 490 000 Israéliens y habitent aussi dans des colonies considérées par l'ONU comme illégales au regard du droit international.