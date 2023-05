Comment rembourser un prêt plus rapidement?

Marie-Pierre trépigne de joie. Son employeur vient de lui accorder un généreux boni pour souligner la qualité de son travail. L’euphorie du moment passée, elle se demande ce qu’elle va faire de ce cadeau tombé du ciel.

Effectuer un voyage ? Renouveler sa garde-robe ? S’offrir un ordinateur plus performant que sa bécane ? Un éclair teinté de sagesse la frappe soudainement. « Et si je remboursais mes dettes ! Mes fins de mois seraient moins difficiles ! Mais j’ai signé des ententes avec l’institution financière... »

Voici de quelle façon procéder, qu’il s’agisse d’un prêt personnel ou d’un emprunt hypothécaire.

Le prêt personnel

Le remboursement d’un prêt personnel peut s’effectuer en tout temps, sans pénalité. Il suffit d’acquitter la totalité ou une partie du solde du capital initial emprunté. Supposons un prêt de 10 000 $ contracté au taux de 12,49 % amorti sur 5 ans. Le tableau plus bas présente un remboursement accéléré en ajoutant 100 $ aux mensualités, ce qui modifie l’échéance du prêt. Les économies d’intérêt réalisées seront de 1433 $.

Mensualité Coût total Échéance 224$ 13495$ 5 ans 324$ 12062$ 3 ans, 1 mois

Montant : 10 000 $

Taux : 12,49 %

Amortissement : 5 ans





Le prêt hypothécaire

Le remboursement accéléré du prêt hypothécaire sans indemnité permet de réduire l’échéance du prêt également. Les conditions de remboursement, qui varient selon les institutions financières, se font normalement de l’une des façons suivantes.

En ajoutant un montant forfaitaire à chaque mensualité. En versant annuellement une partie du capital emprunté, soit 10, 15 ou 20 %.

Le tableau suivant présente un exemple de prêt hypothécaire de 100 000 $ et les répercussions sur l’échéance de deux types de remboursement accéléré, soit en ajoutant 100 $ aux mensualités, soit en effectuant un versement annuel anticipé de 15 000 $ (15 % de 100 000 $).

Mensualité Ajout à chaque mensualité Versement anticipé Coût total Échéance 612$ 0$ 0$ 183813$ 25 ans 712$ 100$ 0$ 160070$ 18 ans, 9 mois 612$ 0$ 15000$ 117612$ 5 ans, 10 mois

Montant : 100 000 $

Taux : 5,54 %

Amortissement : 25 ans





Conclusion

Lorsque l’on effectue un remboursement accéléré, il faut prendre en compte tous ses besoins financiers. Car si celui-ci est trop important et que l’on ne peut plus répondre à ses obligations à court terme faute de liquidité, il faudra reprendre l’opération dans un avenir proche. Alors, sortez la calculatrice, chiffrez toutes les options et choisissez celle qui vous convient. Vous avez tout à y gagner, cela permet de réaliser des économies importantes à long terme.

Conseils