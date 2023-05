De la maîtrise du français à l’épuration linguistique

Comme une calamité qui tombe sur le pauvre monde, chaque année le dossier de la langue revient dans l’actualité. Si au moins c’était pour nous inciter à mieux la parler, l’écrire ou l’aimer! Mais non, si on nous parle de la langue française au Québec, c’est avant tout pour nous dire combien elle est difficile à maîtriser pour les jeunes et moins jeunes qui ont à s’y frotter.

Les pauvres, il faut leur rendre la vie plus facile, faire disparaître les obstacles d’un autre âge qui se dressent devant eux, par exemple l’accord du participe passé et surtout ces satanées exceptions qui, à entendre les thuriféraires de cette réforme tant espérée, transformeraient le quotidien des élèves en véritable cauchemar...

Comme s’il suffisait de faire sauter ces quelques obstacles pour améliorer la maîtrise de la langue écrite! Lorsque le cancer s’est déjà propagé dans toutes les parties du corps d’une personne, vous pouvez toujours lui proposer de lui amputer le petit orteil pour lui démontrer que vous avez son sort à cœur. Bien que cette opération ne serve évidemment à rien, elle aura au moins le mérite de vous donner bonne conscience.

Remise en question nécessaire

C’est un peu ce qu’illustre cette volonté de faire disparaître certaines règles entourant l’accord du participe passé ou autre difficulté de la langue écrite. Au lieu de regarder le problème dans sa globalité, de remettre en question les méthodes employées, de prendre conscience de la place minimaliste qui est réservée à la maîtrise de la langue, à la littérature et à la culture générale dans notre système d’éducation, on préfère s’imaginer qu’il suffirait de petits changements cosmétiques pour améliorer la situation, faire baisser les taux d’échec et rendre ainsi tout le monde heureux. Quelle mascarade!

En fait, ce désir de gommer les exceptions de la langue doit être vu comme un symptôme qui, si on regarde les choses de haut, en dit pas mal plus long sur notre société et sur nous-mêmes qu’on pourrait l’imaginer.

Voyez ce qu’écrivait à ce sujet Philippe Muray en 1991 dans son célèbre essai L’empire du Bien: « Ah! Nous y voilà. L’Exception! L’adversaire mortel de la Norme. L’empêcheur de simplifier, de niveler la langue jusqu’à l’os dans le but de “résorber l’échec scolaire”, et surtout dans la perspective de la grande bataille de demain, celle de “l’industrialisation informatique et de la traduction automatique par ordinateur”». Face au monde aseptisé, numérisé et virtualisé qui est aujourd’hui le nôtre, on peut s’imaginer que l’essayiste, s’il était encore de ce monde, rigolerait un grand coup devant notre démission tranquille vis-à-vis de la langue française qu’on dit pourtant faire partie de l’identité du peuple québécois.

Niveler par le bas, mais aussi par le haut, de tous les côtés afin que la réalité devienne un vaste horizon plat, un désert culturel, un monde sans obstacle, sans friction, sans résistance aucune qui pourraient déplaire, créer de l’inconfort, faire bobo, engendrer des microagressions: voilà bien la tâche que semble s’être donnée les conducteurs de niveleuse qui parcourent les routes de la Belle province dans le but de préparer notre belle jeunesse à affronter l’avenir.

Édulcoration

Ce processus d’édulcoration de la langue avait pourtant commencé tout doucement. Dans une première phase, celle de la rectitude politique, les sourds sont devenus des malentendants, les nains des personnes de petite taille, les aveugles des non-voyants, les vieux ou les personnes âgées platement des aînés, etc. Comment contester ces inoffensives contorsions linguistiques sans avoir l’impression de perdre son temps? Malgré quelques grincements de dents, vous et moi avons appris à vivre avec cette bien-pensance tout de même anodine.

Mais qui aurait cru que dans un deuxième souffle des approches idéologiques telles que la théorie du genre ou le discours racialiste en viendraient à remettre en question divers fondements anthropologiques sur lesquels repose notre société, voire notre civilisation, en triturant, trafiquant, censurant une panoplie de mots et d’expressions qui font partie du langage quotidien.

On connaît tous l’anathème qui a foudroyé ceux qui ont osé, en toute naïveté et parfois dans un contexte pédagogique, citer le mot en « n ». Dans la même mouvance, ils sont plusieurs à vouloir faire subir aux mots mère, père et femme, par exemple, une réinterprétation ou une remise en question radicale à l’aide d’un charabia et de circonvolutions dignes du Cirque du Soleil.

Ainsi, dans ce monde parallèle que ces idéologues tentent de nous imposer, les hommes peuvent être enceints, ce n’est plus la mère qui donne naissance à un enfant mais un parent, on ne parle plus de lait maternel mais de lait humain et la femme, toujours dans un souci d’inclusion maladif, sera réduite à une personne avec un vagin et ainsi de suite...

Et c’est sans parler de tous ces mots ou expressions présents dans certaines œuvres littéraires, parfois de grands classiques, qui sont passées sous le bistouri de la censure puisque jugés choquants, déplacés, racistes, colonialistes, sexistes ou non respectueux des valeurs de NOTRE époque.

Et que dire de ces nouveaux pronoms – iel, elleux, celleux, cellui, etc. – que certains font sortir de la cuisse de Jupiter pour accommoder une lilliputienne minorité d’individus qui ont le sentiment de ne pas être représentés par cette trop vieille grammaire qui est la nôtre.

Comme l’écrit Jean-François Braunstein dans son essai La religion woke, « Cette volonté de changer le langage, en pensant que cela va transformer la réalité, relève d’une pensée magique ». Face à tous ces tours de prestidigitation avec lesquels ces magiciens de la langue tentent de nous endoctriner, les débats « enflammés » autour de l’accord du participe passé me semblent bien dérisoires...

Réjean Bergeron, Philosophe et auteur