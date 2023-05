Décès de Michel Côté: «c’était comme un frère» -Dino Tavarone

À l’autre bout du cellulaire, Dino Tavarone prend une pause et soupire : « ah Michel... c’était comme un frère. »

À l’écouter parler, il est indéniable que faire la connaissance de Michel Côté sur le plateau de tournage d’Omertà, il y a presque trois décennies, a changé la vie de Dino Tavarone.

En entrevue, celui qui incarnait Giuseppe Scarfo est clairement bouleversé. « Je me sens comme un fantôme, comme un automate. J’oublie des choses, je ne sais plus quoi faire. J’ai sa photo. Ici. Devant moi. »

Ça ne l’empêche pas de déballer l’une après l’autre des anecdotes sur celui qui a été un mentor. Il lui sera éternellement reconnaissant d’avoir su le mettre à l’aise lors de la première scène qu’ils ont tournée ensemble.

« Quand j’ai commencé Omertà, je me suis retrouvé avec tous ses grands acteurs devant moi. Moi, je n’étais rien. J’étais restaurateur. Nous étions dans un café et il devait venir se présenter. Probablement qu’il a senti que j’étais nerveux. Il avait peut-être trois mots à dire et il s’est trompé. Je suis certain qu’il a fait exprès. Il a dit tabarnouche, je me suis trompé. Ça m’a beaucoup encouragé. Je me suis dit que si Michel Côté peut se tromper... »

Il y a quelques années, quand Dino Tavarone a tourné son docufiction Mon ami Dino, Michel Côté n'a pas hésité à répondre à l'appel de son vieil ami.

« Il donnait beaucoup, à tous. Tu avais besoin de quelque chose, Michel était là. Toujours. Quand j’ai fait Mon ami Dino, il avait dit oui et c’était même pas payé. Aaaah, Michel... ! »