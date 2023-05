Roland-Garros: mal en point, Félix Auger-Aliassime s'incline

PARIS | Visiblement diminué physiquement, Félix Auger-Aliassime n'a fait que passer à Roland-Garros, s'inclinant en trois petites manches de 6-4, 6-4 et 6-3 face à l'Italien Fabio Fognini.

Déjà ennuyé par une blessure au genou gauche plus tôt cette saison et par une douleur à l'épaule droite, qui l'avait forcé à abandonner à Lyon jeudi.

FAA a commencé à grimacer au deuxième set à la suite d'une course à sa droite. Puis, le 19e favori a demandé l'aide du soigneur, qui ne lui a fait aucun bandage.

Fognini, 130e au monde, mais qui a déjà été un top 10, en a profité pour faire courir le Québécois de 22 ans.

Au dernier set, Félix n'était plus capable de rejoindre les balles même en s'étirant de tout son long. Chaque jeu semblait pénible et les grimaces étaient plus présentes sur son visage.

Il a réussi quelques beaux coups ici et là, notamment des amortis et des coups droits gagnants, mais sans plus. Rien pour l'embêter vraiment le vétéran de 36 ans qui était dans un forme splendide et courait toutes les balles.

Shapovalov trime dur

Le Canadien Denis Shapovalov a remporté son match de premier tour de Roland-Garros, lundi.

Mais «Shapo» ne l'a pas eu facile sur la terre battue de la Porte d'Auteuil alors qu'il a eu besoin de cinq manches pour se défaire de l'Américain Brandon Nakashima.

Le Canadien, 26e favori et 32e mondial, s'est imposé 6-4, 7-5, 4-6, 3-6 et 6-3 face au 45e joueur au classement de l'ATP.

La rencontre a duré 3h46.

Au prochain tour, Shapovalov croisera le fer avec l'Italien Matteo Arnaldi, 106e.

Marino s'incline également

Chez les femmes, la Canadienne Rebecca Marino s'est inclinée au premier tour devant la Russe Diana Shnaider, 6-3, 7-5.

Malgré des difficultés au service de sa rivale, Marino n'a été en mesure que de prendre trois fois le service de Shnaider, qui a commis sept doubles fautes.

Marino a été brisée six fois.

La rencontre a duré 1h14.

Plus de détails suivront.