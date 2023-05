Desgagnés prend de l’expansion et devient opérateur du Port de Valleyfield

Desgagnés, entreprise maritime de Québec fondée il y a plus de 50 ans, fait l’acquisition de Services Maritimes Valport, qui assurait les opérations au Port de Valleyfield.

Par voie de communiqué, Desgagnés annonce par ailleurs avoir conclu un partenariat à long terme avec le port pour la location des installations et infrastructures portuaires. La Société du Port de Valleyfield et Desgagnés entendent collaborer pour des projets de développement futurs.

«Avec l’arrivée de ce nouvel actionnaire, le port peut maintenant entrevoir une augmentation du trafic et un développement des affaires aligné aux investissements du port, afin d’en assurer la croissance stratégique», a déclaré le président du conseil d’administration de la Société du Port, Roland Czech.

Le Port de Valleyfield est le seul port autonome sous gestion municipale au Canada et il est spécialisé dans le transbordement et la manipulation du vrac liquide et solide, ainsi que des marchandises générales. Chaque année, quelque 130 navires en provenance ou à destination de marchés commerciaux internationaux et nationaux font escale à Salaberry-de-Valleyfield.

Valport, l’entreprise acquise par Desgagnés, est active dans la manutention et l’entreposage de cargaison. Son fondateur Frank Dunn demeurera consultant, le temps d’assurer une transition la plus harmonieuse possible. Le nom de Valport, déjà bien connu dans l’industrie, ne sera pas changé.

Desgagnés est un groupe maritime d’importance au Québec, qui possède plusieurs divisions, pour la commercialisation et l’affrètement de navires, le transport, la maintenance, le grutage et la manutention. Le Groupe emploie quelque 875 employés et possède une flotte de 17 navires.