Erik Bazinyan devra se montrer patient

Il y a un effet d’entonnoir dans la catégorie des boxeurs super moyens (168 livres) parce que le Mexicain Canelo Alvarez est champion du monde des principales organisations de boxe.

«Tout est dans les mains de Canelo et de ce qu’il va faire lors de son prochain combat», confirme le promoteur Camille Estephan.

Il n’est pas facile pour ses boxeurs de devoir attendre. Erik Bazinyan confiait d’ailleurs qu’il pensait qu’il aurait accès à des combats de plus grande importance après ses deux derniers affrontements.

«Il faut être patient, et c’est difficile parfois pour les boxeurs qui veulent être champions du monde. On est bon, on a prouvé qu’on est capable d’aller chercher des opportunités pour nos boxeurs.»

Spectaculaire

Aux yeux d’Estephan, il faut que Bazinyan offre un feu d’artifice contre Jose de Jesus Macias au Casino de Montréal jeudi soir.

«Erik doit être spectaculaire, ça nous donne une carte de plus dans notre jeu.»

Le problème pour Eye of the Tiger Mangement est que Bazinyan est le second aspirant du WBO, du WBC et de la WBA pendant qu’un autre protégé du groupe, Christian Mbilli (24-0-0, 20 K.-O.) est le premier aspirant du WBC et le troisième de la WBA.

«Ce que je ne voudrais pas, c’est qu’on se retrouve dans une situation où on a le numéro un et le numéro deux WBC et qu’on leur donne un combat entre eux. Nous, on n’a jamais fait ça. Je ne veux pas faire face à ça, c’est un cauchemar.»

Changement possible

Même si ce n’est pas une éventualité qui semble être sérieusement étudiée pour le moment, Erik Bazinyan pourrait toujours faire le saut chez les 175 livres, ce que Mbilli ne ferait pas.

«Mbilli est trop petit pour les 175 livres, soutient Estephan. Peut-être que ça pourrait aller pour Erik, il est plus grand. Mais je pense que ça va débloquer dans la catégorie, mes renseignements me disent que c’est le cas.»

Estephan fait remarquer que la patience peut être payante pour ses protégés puisque la catégorie des super moyens est populaire.

«C’est un beau problème parce que c’est la division la plus payante dans la boxe d’aujourd’hui.»