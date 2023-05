Michel Côté (1950-2023): «Il n’y avait rien de banal chez cet homme» - Sophie Prégent

Michel Côté a marqué les Québécois sur toutes les scènes, notamment à la télé, au théâtre et au cinéma. L’homme a d’ailleurs fortement marqué l’ancienne présidente de l’union des artistes et actrice, Sophie Prégent.

«C’était une figure emblématique du cinéma au Québec», dit-elle. «Michel n’a jamais rien fait qui a passé dans le beurre.»

Selon Prégent, «il n’y avait rien de banal» chez Michel Côté. Pour l’actrice, sa mort ne l’est pas non. «Ça fait partie des décès où tu te dis "j’aimais mieux ma vie quand il était encore là".»

Anecdote cocasse

L’actrice, qui a joué le rôle de la femme du commandant Piché dans le film mettant en vedette Michel Côté «Entre ciel et terre», raconte que son expérience avec Michel Côté lui a fait voir un côté de lui qu’elle ne connaissait pas.

«Toute ma carrière je regardais Michel Côté au cinéma et je me disais "il est bon Michel", mais il y a eu des années où il y avait à peu près juste lui et Rémy Girard qui faisaient des films et il y en avait d’autres bons acteurs», dit-elle à la blague. «Le jour où j’ai travaillé avec Michel, j’ai tout compris.»

Son côté humoristique, sa joie de vivre et son ouverture d’esprit rendaient «les journées meilleures» sur les plateaux de tournage, raconte Prégent. «C’était un être qui faisait de toi quelqu’un de meilleur quand tu le côtoyais.»