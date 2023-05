«Je vais être mort en 2024!» déplore un patient incapable d'avoir un rendez-vous avec un pneumologue au public

Un pompier de 58 ans de Québec qui n’arrivait pas à se faire soigner au public après six consultations médicales est convaincu qu’il a eu la vie sauve grâce à un médecin au privé, qui l’a immédiatement envoyé à l’hôpital à Laval pour un grave problème cardiaque.

«Ça m’a sauvé la vie, croit Richard Grondin, à propos de son rendez-vous avec un pneumologue au privé. Au public, il n’y en a pas un qui a allumé.»

Pompier à la ville de Québec, M. Grondin était essoufflé et avait un malaise respiratoire depuis l’été 2022. Un peu comme une «grippe pulmonaire», compare-t-il.

Six rendez-vous

Puisque sa médecin de famille est en congé de maternité, il dit avoir consulté six fois au «sans rendez-vous» de sa clinique médicale, entre août 2022 et mai dernier. Il compte avoir vu quatre médecins différents. À plusieurs reprises, on lui a prescrit des pompes et un antibiotique.

« Ça me faisait du bien, mais juste à court terme, se rappelle-t-il. Ils voyaient que mon pouls était irrégulier, mais il n’y avait pas de suivi. »

Ces derniers temps, l’essoufflement était devenu très incommodant. Incapable de faire du sport, une simple marche devenait une épreuve.

«Je sentais que je n’étais plus capable de faire mon travail», avoue celui qui n’a jamais fumé.

Malgré cela, M. Grondin n’avait pas envie d’aller attendre à l’urgence d’un hôpital.

«J’allais à la clinique. Je me disais : s’il y a quelque chose de grave, ils vont m’envoyer à l’urgence.»

Lors du dernier rendez-vous à la clinique le 5 mai dernier, M. Grondin dit avoir insisté pour voir un pneumologue. Étant donné les délais, on lui a dit que le rendez-vous irait en avril 2024.

«Je vais être mort en 2024 », réagit-il. J’ai dit : «je vais aller au privé, ça n’a plus d’allure.»

Quatre jours plus tard, M. Grondin a fait plus de deux heures de route et payé 200 $ pour voir un pneumologue au privé, à Laval. Le 17 mai dernier, le patient a dû revenir pour un test d’apnée.

En difficulté respiratoire durant l’examen, on lui a fait passer un électrocardiogramme qui a révélé un problème cardiaque. Sur-le-champ, M. Grondin a été envoyé en ambulance à l’hôpital Cité-de-la-Santé, à Laval.

Son cœur trop faible

«Le médecin ne voulait même pas que je prenne mon auto, souligne M. Grondin. J’avais beaucoup d’eau sur les poumons.»

Depuis, il a reçu un diagnostic de fibrillation auriculaire. Son cœur ne fonctionnait plus qu’à 40 % de capacité.

«J’espère que je vais reprendre des capacités, mais il n’y a rien de garanti, se désole ce père de famille. Je vais avoir pas mal moins de qualité de vie.»

Malgré tout, M. Grondin a de bons mots à l’endroit du système de santé public.

«Le problème, c’est de rentrer dans le réseau. Après, t’es bien servi», jure l’homme de 58 ans, qui évalue tout de même la possibilité de porter plainte contre les mauvais soins reçus en première ligne.

Revenu à la maison depuis samedi dernier, il espère récupérer la santé avec le temps. Or, il doit faire une croix sur les voyages et sa carrière.

«Je suis fâché, avoue-t-il. C’est une job mauditement difficile. Avec un cœur malade, tu peux y laisser ta peau.»

