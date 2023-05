La gare Lucien-L’Allier va devoir fermer pour se refaire une beauté

Les usagers des trains de banlieue exo qui ont l’habitude de se diriger vers le centre-ville de Montréal devront trouver un autre itinéraire au printemps prochain, puisque la gare Lucien-L’Allier va fermer ses portes pour être rénovée.

Chaque jour, ce sont près de 15 000 passagers qui débarquent à cette gare en provenance de Vaudreuil-Hudson, Saint-Jérôme ou encore Candiac.

Dès avril 2024, ces usagers seront toutefois redirigés vers des stations du métro montréalais pour atteindre le centre-ville en raison de travaux majeurs qui se dérouleront pendant six mois.

PHOTO FOURNIE PAR EXO/ FABG architectes

Le transporteur exo a lancé un appel d’offres le 23 mai dernier pour rénover complètement les quais de cette station, mais aussi pour installer des marquises et un système d’éclairage.

«Il faut intervenir, on est dans un état de vie utile qui est atteint», a souligné lundi Gilline Pageau, directrice exécutive – Bureau de projets d’exo. «Il y a des limites à des rénovations temporaires.»

En effet, la gare annexée au Centre Bell n’a pas été refaite depuis les Jeux olympiques de Montréal en 1976.

Les travaux comprennent également une réfection de l’entrée de la gare, de la signalisation et de la peinture.

La réouverture partielle de la station ferroviaire devrait avoir lieu au plus tard à la mi-octobre 2024. Les usagers ne pourront retrouver l’accès total à la gare qu’à partir de la fin du mois d’avril 2025.

PHOTO FOURNIE PAR EXO/ FABG architectes

Pas de grand chamboulement

Environ 45 % des clients de ces trois lignes de banlieue se destinent au centre-ville, ce qui devrait limiter la répercussion de l’achalandage sur les lignes orange ou bleue du métro, a estimé Mme Pageau.

Ainsi, les changements imposés ne devraient ajouter que cinq minutes de temps de trajet aux usagers par rapport à leur durée de transport habituelle, a-t-elle avancé.

La directrice exécutive du bureau de projets ne s’inquiète pas non plus des risques de forte affluence dans ce secteur lors de spectacles ou de matchs du Canadien de Montréal.

«On a validé avec la Société de transport de Montréal (STM) au niveau du volume et c’est pris en charge. On va travailler le tout pour s’assurer qu’il n’y a pas d’enjeu de foule et de masse», a-t-elle assuré.

Le coût total du projet est estimé à 68 millions $. Exo va pouvoir bénéficier d’une aide financière du ministère des Transports pour que ce chantier voit le jour.

Les entrepreneurs intéressés par le projet doivent déposer leur offre d’ici le 14 août prochain.

PHOTO FOURNIE PAR EXO/ FABG architectes

Les trajets alternatifs pendant la fermeture complète de Lucien-L’Allier

Pour la ligne exo1 Vaudreuil-Hudson et exo4 Candiac

Les usagers pourront descendre à la gare Vendôme afin de poursuivre leur trajet en métro sur la ligne orange. La gare Montréal-Ouest sera aussi desservie pour ces lignes comme à l’habitude.

Pour la ligne exo2 Saint-Jérôme