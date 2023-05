Un peu plus d'un mois après des élections législatives, la Grèce retournera aux urnes le 25 juin, la droite de Kyriakos Mitsotakis espérant cette fois décrocher une majorité absolue.

• À lire aussi: Après la victoire de la droite, la Grèce se dirige vers de nouvelles élections

Huit jours après un scrutin qui a vu la droite l'emporter haut la main, un décret présidentiel publié lundi est venu confirmer ce à quoi tous les Grecs s'attendaient.

Ils devront de nouveau voter pour élire les 300 députés de leur Parlement monocaméral le 25 juin alors que l'assemblée issue du scrutin du 21 mai n'a pas permis au parti conservateur Nouvelle-Démocratie d'obtenir la majorité absolue.

Cette date est celle qu'avait avancé l'ancien Premier ministre conservateur Kyriakos Mitsotakis après la victoire de son parti le 21 mai.

Nouvelle-Démocratie s'est adjugée 40,8% des suffrages, soit plus de 20 points de plus que son principal adversaire, le parti de gauche Syriza de l'ancien Premier ministre (2015-2019) Alexis Tsipras, qui a subi un cinglant revers.

Ce résultat ne lui permet toutefois pas de former un gouvernement stable alors qu'il a exclu de bâtir une coalition avec un partenaire minoritaire.

Triomphant le soir des résultats, Kyriakos Mitsotakis, 55 ans, avait qualifié cette victoire de « séisme politique » et ouvert la voie à de nouvelles élections législatives.

Un mode de scrutin différent

Les élections se dérouleront avec un mode de scrutin différent qui accordera, cette fois-ci, au parti vainqueur un « bonus » pouvant aller jusqu'à 50 sièges.

Kyriakos Mitsotakis, arrivé au pouvoir en 2019 et qui souhaite obtenir un second mandat, mise sur ce deuxième scrutin pour décrocher la majorité absolue.

Les élections législatives du 21 mai se sont déroulées à la proportionnelle simple et le camp de la droite a obtenu 146 sièges alors qu'il lui en fallait 151 pour être en mesure de constituer, seul, un gouvernement stable.

M. Mitsotakis, héritier d'une grande famille politique - son père a notamment été Premier ministre avant lui- a réaffirmé son ambition pour ces deuxièmes élections.

« Nous voulons un mandat fort pour un gouvernement stable afin de mettre en œuvre notre programme, ce qui ne peut se faire avec une majorité limitée », a-t-il souligné dans un entretien lundi matin à la chaîne privée Mega.

En attendant les prochaines élections, un gouvernement intérimaire a été nommé avec comme Premier ministre un haut magistrat chargé d'expédier les affaires courantes, Ioannis Sarmas.

« Choc douloureux » pour la gauche

Affaibli, Alexis Tsipras a reconnu que le scrutin du 21 mai avait été « un choc douloureux » pour Syriza mais il a promis de mener bataille pour les prochaines élections.

« Je n'ai aucune raison de cacher que le résultat des élections est pour nous un choc (...) inattendu et douloureux», avait-il reconnu deux jours après la défaite, avant d'ajouter que « les blessures pour Syriza sont un fait ».

Certains analystes estiment toutefois qu'un changement pourrait s'opérer prochainement à la tête de Syriza, un parti issu de la gauche radicale qu'il dirige depuis 15 ans et qu'il a fortement recentré à gauche ces dernières années.

Par rapport aux précédentes élections, en 2019, Syriza a perdu 11,5 points.

Les électeurs de gauche en Grèce n'ont jamais vraiment pardonné sa volte-face retentissante en 2015 à Alexis Tsipras alors Premier ministre d'un pays en plein marasme financier et engagé dans des négociations houleuses avec ses bailleurs de fond, dont l'Union européenne. Pendant près de six mois, il avait croisé le fer avec les Européens avant de capituler et de prendre de drastiques mesures d'austérité dont les effets dévastateurs se font encore sentir pour de nombreux Grecs.

La baisse du pouvoir d'achat, l'inflation et les bas salaires constituent les principales préoccupations des Grecs qui ont montré, avec le faible score de Syriza, qu'ils voulaient définitivement tourner la page des plans d'aide et des crises financières, jugeaient des analystes au lendemain du scrutin.

À l'inverse, ils se sont montrés sensibles au bilan économique de Nouvelle-Démocratie.

Chômage en baisse, croissance de près de 6% l'an dernier, retour des investissements et envolée du tourisme, l'économie grecque a repris des couleurs après les années de crise et de plans de sauvetage.