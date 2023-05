La Semaine québécoise des services de garde éducatifs à l’enfance: un travail remarquable à souligner

Je souhaite en profiter pour saluer le magnifique travail effectué dans nos centres de la petite enfance et le réseau de la garde éducative en milieu familial.

Le Québec s’est doté d’un joyau lorsqu’il a mis en place sa Politique familiale sous le leadership de Pauline Marois, mais rappelons-nous, qu’au quotidien ce sont de très nombreuses personnes, en très grande majorité des femmes, qui l’ont mis en œuvre et qui déploient encore aujourd’hui toutes leurs compétences.

Elles le font avec un engagement hors du commun, pour procurer aux enfants des environnements de qualité, l’attention, l’accompagnement et la bienveillance qui font une différence dans leur développement, et un soutien indéniable à la conciliation travail-famille.

Plusieurs défis

On entend souvent parler des défis de ce réseau, qui, on le sait, ne répond pas à toutes les demandes, mais saviez-vous qu’en date du 31 mars 2023, le Québec comptabilise 294,278 places en services de garde éducatifs, dont 228, 954 places subventionnées ? De ces places, 104,414 sont offertes en CPE et 69,709 en milieu familial régi et leur nombre est en croissance actuellement, en grande partie, grâce aux généreux efforts de ce même réseau et à l’engagement des équipes.

De plus, en tant que représentante des CPE et des bureaux coordonnateurs des régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, je me fais un devoir de parler de la grande ouverture à accueillir des enfants qui ont différentes vulnérabilités. Les équipes sont créatives et agiles pour apporter un accompagnement qui répond bien aux besoins de ces enfants, collaborer avec les différents partenaires, mais surtout apporter un appui hors du commun aux parents.

On entend souvent parler des enfants qui ne sont pas intégrés. Bien sûr, on pourrait faire mieux et plus, mais peut-on saluer ce qui se fait déjà ? De très nombreux enfants présentant toutes sortes de défis, assez souvent complexes, sont intégrés dans nos services et leurs parents en sont plus que satisfaits.

Engagement

Peut-on souligner aussi tout le travail qui se fait actuellement pour développer de nouvelles places, et ce, malgré une pénurie de main-d’œuvre qui sollicite quotidiennement l’énergie des gestionnaires et des équipes, comme dans bien d’autres secteurs d’emploi ? En dépit de cette difficulté, disons-le, inquiétante, des équipes relèvent leurs manches et s’engagent dans un « parcours du combattant » pour livrer des nouvelles places au sein de leur communauté. Je lève mon chapeau à leur engagement.

Ce qui caractérise ce réseau et qui en fait sa force, ce sont, entre autres, la capacité d’entraide entre ses membres et de concertation avec les différents partenaires, l’engagement des équipes, et, finalement, la préoccupation constante d’améliorer la qualité et de répondre aux besoins des enfants et des parents. Ce réseau mérite votre admiration.

Bonne semaine québécoise des services de garde éducatifs!

Élise Paradis, Directrice générale, Regroupement des centres de la petite enfance des régions de Québec et Chaudière-Appalaches