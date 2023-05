Le 25e Gala Bourses d’Excellence Repentigny

Excellence Repentigny accueillait au Théâtre Alphonse-Desjardins les jeunes athlètes et artistes s’étant démarqués sur la scène provinciale, nationale ou internationale au cours de l’année 2022, afin de leur remettre leurs bourses d’excellence. Depuis plus de 25 ans, Excellence Repentigny encourage et fait briller l’élite culturelle et sportive repentignoise.

Excellence Repentigny souligne l’ajout d’une nouvelle bourse en l’honneur de Raymond Hénault pour son apport et sa contribution à l’avancement des sports et de la culture repentignoise. Le maire de Repentigny, Nicolas Dufour, est en compagnie de Raymond Hénault et Karine Benoit, conseillère municipale et membre du CA d’Excellence Repentigny.

Au total, c’est un montant de 30 000 $ que se sont vu offrir les jeunes boursiers. Joubert Simon, conseiller municipal, a félicité le boursier Yanis Hachemi.

Karine Benoit, conseillère municipale et membre du CA d’Excellence Repentigny, est en compagnie des boursiers Rafaël Sabetti-Doyer, Laurence Lacombe, Yasmine Girard et Zacary St-Pierre.

Lauri-Anne Francoeur, qui a offert une magnifique prestation musicale, Norah Descôteaux, Marianne Picard et Béatrice Plouffe sont en compagnie de Nicolas Dufour, maire de Repentigny.

La Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur a officialisé le prolongement de son partenariat pour une durée de trois ans. On voit sur la photo Loïc Courville-Fortin, René Cournoyer, Raphael Madore, Martine Gendron, conseillère municipale, Alice Wistaff et Alain Raîche, DG Desjardins Caisse Pierre-Le Gardeur.

La boursière Norah Descôteaux, lauréate du Prix Québecor de Secondaire en spectacle, est entourée des dirigeantes de la Ville de Repentigny Manon Fortin, Andrée-Anne Sénéchal et Katrine Courtemanche Gulian et de la plongeuse de haut vol et artiste de cirque Lysanne Richard, qui a animé la soirée avec brio.

Sur la photo, on voit Luc Rhéaume, conseiller municipal, Jennifer Robillard, conseillère municipale, Alexis Turbide, Marianna Georgiadis, Xavier Bouchard, Sophie Gauthier, Nicolas Bond et Martine Roux, conseillère municipale.

Le maire de Repentigny, Nicolas Dufour, cinquième de la gauche, souhaitait remercier les membres du CA d’Excellence Repentigny, dont François P. Cardin, Luc Sauvageau, Karine Benoit, Marilyn Mahotières et José Sant.