«Les enfants, soyez prudents»: les parents de la fillette de 11 ans morte en VTT envahis par l’incompréhension

Des parents dévastés sont rongés par l’incompréhension après que leur fille de 11 ans a perdu la vie aux côtés de sa cousine dans un accident de VTT dimanche soir, dans les Laurentides.

• À lire aussi: Saint-Lin–Laurentides: une fillette de 2 ans meurt dans un mélangeur à grains

• À lire aussi: Deux morts et trois blessés, dont deux enfants, dans un accident à Farnham

• À lire aussi: Vaudreuil-Dorion: un motocycliste perd la vie dans une collision

«Les enfants, soyez prudents. Vous ne savez pas c’est quoi la douleur de devoir vous dire au revoir pour un moment d’inconscience. La vie ne tient qu’à un seul fil», plaident Felipe Andres Oliveros Pena et Sandra Liliana González, dans un message relayé au Journal par une proche.

Leur vie a brutalement chaviré dimanche soir, vers 20h30, à Val-des-Lacs, sur le chemin du Lac-du-Rocher.

Inexpérience

Zahira Oliveros González était passagère d’un véhicule tout-terrain conduit par sa cousine de 14 ans, lorsque cette dernière aurait perdu le contrôle du bolide, qui s’est retrouvé dans le fossé.

La plus jeune a subi des blessures qui lui ont été fatales. Son décès a été constaté à l’hôpital. Quant à la plus vieille, elle a aussi été gravement blessée dans l’embardée, mais on ne craindrait pas pour sa vie.

Selon les premières informations de la Sûreté du Québec, les fillettes n’avaient pas de casques et ne portaient pas de ceintures de sécurité dans le bolide de type «side by side».

L’inexpérience serait en cause dans cette affaire, avance la police provinciale.

Sous le choc

La famille de la jeune Zahira peine à concevoir qu’un tel drame ce soit produit.

«[Les parents] ne comprennent pas. Ce n’était pas un enfant qui prenait des risques ou qui n’écoutait pas les règles, nous a écrit Mirella Fernandez, une proche. C’était un ange, un enfant que tout le monde aime. Elle était pleine de vie et tellement généreuse comme personne.»

Par l’entremise de cette dernière, Felipe Andres Oliveros Pena et Sandra Liliana González ont indiqué qu’ils n’étaient pas sur place au moment de la tragédie.

Les enfants étaient sous la surveillance d’un autre membre de la famille, indiquent-ils.

«Nous ne sommes jamais assez prudents. Nous aussi, on a été jeunes... [la volonté de] l’adrénaline... [mais] le moment cool peut être fatal», écrivent les parents endeuillés.

Triste bilan

Cet accident s’inscrit à la liste d’événements qui ont malheureusement mis en danger ou emporté de jeunes enfants au courant du week-end.

Vendredi soir, à Saint-Lin–Laurentides dans Lanaudière, une fillette de 2 ans est morte après avoir chuté dans le mélangeur à grains d’une ferme familiale.

PIERRE LAURENT /AGENCE QMI

Le lendemain, deux fillettes en bas âge ont été grièvement blessées dans une collision frontale, à Farnham, en Estrie.

Leur mère, Jolyane Duguay, 33 ans, et Diane Mann, une femme de 66 ans qui était passagère de l’autre véhicule, ont perdu la vie.