Les Remparts peuvent accéder à la finale ce soir: cinq choses à savoir avant le match contre les Thunderbirds de Seattle

Les Remparts de Québec disputeront leur deuxième match du tournoi de la Coupe Memorial, ce soir, face aux Thunderbirds de Seattle.

Voici cinq choses à savoir à l’approche de ce match très important pour les deux formations.

1. Avec une victoire, les Remparts accéderaient directement à la finale

La victoire écrasante des Blazers de Kamloops face aux Petes de Peterborough, dimanche soir, fait en sorte que les Remparts ont maintenant leur destinée entre les mains. Par une victoire contre Seattle, ils s’assureraient de terminer au premier rang de la ronde préliminaire, et ce, peu importe le résultat de leur dernier match, mardi contre Peterborough. Puisqu’ils auraient deux victoires et que les Petes ont déjà deux défaites, seuls les Blazers et les Thunderbirds pourraient terminer avec deux gains. Les Remparts auraient toutefois l’avantage au bris d’égalité puisqu’ils auraient battu ces deux formations.

Comme ils l’ont si bien fait tout au long de l’année, toutefois, les Remparts ne regardaient pas trop en avant, dimanche, avant même de connaître le résultat du match Kamloops-Peterborough.

«On a trois matchs à jouer. On va les jouer les trois. Comme en séries, on joue par 20 minutes et on essaie de gagner chaque tranche de 20 minutes», racontait Zachary Bolduc.

2. Les Thunderbirds comptent sur deux joueurs qui ont joué professionnel cette année

Les Remparts devront avoir à l’œil le premier trio des Thunderbirds, composé de Brad Lambert, Dylan Guenther et Reid Schaefer, trois choix de première ronde dans la LNH. Dans le cas de Lambert et Guenther, ils ont commencé la saison chez les professionnels, Lambert dans la Ligue américaine de hockey avec le Moose du Manitoba, club-école des Jets de Winnipeg, tandis que Guenther a joué 33 matchs dans la LNH avec les Coyotes de l’Arizona.

3. Il y aura 17 espoirs repêchés sur la patinoire

Les Thunderbirds en comptent dix, le plus haut total dans le tournoi, tandis que les Remparts ont sept joueurs ayant été repêchés. À noter aussi la présence de Gracyn Sawchyn du côté de Seattle, un attaquant qui devrait entendre son nom prononcé en première ou deuxième ronde à Nashville, à la fin du mois de juin.

Les joueurs repêchés dans la LNH pour les deux équipes

Seattle

Dylan Guenther (1re ronde, Arizona)

Brad Lambert (1re ronde, Winnipeg)

Kevin Korchinski (1re ronde, Chicago)

Reid Schaefer (1re ronde, Nashville)

Jordan Gustafson (3e ronde, Vegas)

Lucas Ciona (6e ronde, Calgary)

Nolan Allan (1re ronde, Chicago)

Luke Prokop (3e ronde, Nashville)

Jared Davidson (5e ronde, Montréal)

Colton Dach (2e ronde, Chicago)

Québec

Nathan Gaucher (1re ronde, Anaheim)

Zachary Bolduc (1re ronde, St-Louis)

James Malatesta (5e ronde, Columbus)

Evan Nause (2e ronde, Floride)

Vsevolod Komarov (5e ronde, Buffalo)

Justin Robidas (5e ronde, Caroline)

Jérémy Langlois (3e ronde, Arizona)

4. Quelques liens avec le Canadien de Montréal chez les Thunderbirds

Les Thunderbirds comptent sur un espoir du Canadien, Jared Davidson, repêché au cinquième tour par l’équipe la saison dernière. Vous pouvez lire notre papier à son sujet ici. Seattle compte également sur l’attaquant Colton Dach, le frère du joueur de centre du Tricolore Kirby.

Finalement, l’entraîneur-chef des Thunderbirds, Matt O’Dette, a évolué pour l’organisation du Canadien de 2000 à 2003. Il avait d’ailleurs été rappelé par l’équipe, lors des séries de 2002, après la mise en échec de Kyle McLaren sur Richard Zednik. On lui en a parlé dimanche. Vous pouvez lire le texte ici.

5. James Malatesta, la machine à scorer

Joueur le plus utile des séries de la LHJMQ, James Malatesta a poursuivi sur sa lancée lors du premier match de l'équipe, vendredi, en inscrivant trois buts face aux Blazers de Kamloops.

Depuis le début des séries éliminatoires, il compte 17 buts en 19 matchs. Il avait aussi terminé la saison régulière avec huit buts à ses 11 derniers matchs. C'est donc dire qu'au cours de ses 30 dernières parties, l'espoir des Blue Jackets de Columbus a touché la cible à 25 reprises.