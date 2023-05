Les Thunderbirds de Seattle ont reçu un joueur d’élite en cadeau à Noël

KAMLOOPS | Le père Noël est passé un peu en retard chez les Thunderbirds de Seattle, l’hiver dernier, mais l’attente en a valu la peine puisqu’il leur a apporté ce qui se trouvait au premier rang de leur liste de souhaits: l’attaquant canado-finlandais Brad Lambert.

Les droits du joueur de 19 ans, un choix de première ronde des Jets de Winnipeg en 2022, avaient été acquis par les Thunderbirds des Blades de Saskatoon, le 30 juin 2022, en retour de plusieurs choix conditionnels.

C’est que même s’il possède la citoyenneté canadienne, Lambert a grandi en Finlande et y a passé la majorité de sa vie. Les Blades de Saskatoon l’avaient repêché à la séance de sélection européenne de la Ligue canadienne de hockey, mais ce dernier avait préféré demeurer en Finlande.

Son acquisition, en juin, se voulait donc un coup de dés pour l’organisation des Thunderbirds. Et l’espoir de le voir débarquer à Seattle s’est amenuisé en début de saison, lorsque les Jets ont pris la décision de lui faire une place dans leur club-école du Moose du Manitoba.

AFP

Après une première moitié de saison chez les professionnels, les Jets l’ont prêté à l’équipe finlandaise en vue du Mondial junior puis, au terme du tournoi, ils ont annoncé qu’ils le cédaient aux Thunderbirds pour le reste de la saison.

«On ne s’attendait pas à l’avoir et son impact a été énorme avec notre équipe, mentionne l’entraîneur-chef de l’équipe, Matt O’Dette. Quand il est arrivé, on était fous de joie. C’est un joueur d’élite.»

Un duo du tonnerre

En plus de voir Lambert atterrir dans leur cour, les Thunderbirds ont aussi ajouté au même moment l’attaquant Dylan Guenther. Ce dernier avait lui aussi passé la première moitié de saison au niveau professionnel, mais dans la LNH, avec les Coyotes de l’Arizona, qui ont pris la décision de le retourner junior après le Mondial.

Didier Debusschere / Le Journal de Québec

Et la chimie entre les deux a été instantanée.

«On joue vraiment bien ensemble, acquiesce Lambert. On se lit bien sur la patinoire et on a une bonne chimie. Dylan est un franc-tireur incroyable mais aussi un excellent fabricant de jeux.»

«Sa vitesse est un atout incroyable, de renchérir Guenther. Il crée de l’espace et attire des joueurs vers lui ce qui nous permet de nous démarquer.»

Les deux hockeyeurs ont d’ailleurs fait sentir leur présence lors des dernières séries, aidant l’équipe à remporter le championnat de la WHL. Guenther a terminé au premier rang des pointeurs de son équipe avec 28 points en 19 matchs, tandis que Lambert l’a suivi de près, avec 26 points en 17 parties.

Apprentissage

C’est sous la recommandation des Jets que Lambert est débarqué à Seattle. Ces derniers jugeaient qu’il était préférable pour son développement de passer une saison complète en Amérique du Nord.

«Ç’a été une déception pour moi de retourner junior au début, je dois l’avouer. Par contre, je veux maintenant profiter de l’opportunité qui se présente pour gagner la Coupe Memorial.»

Avec du recul, il a beaucoup appris de la dernière année et cette expérience lui servira, espère-t-il, à se tailler une place dans la LNH dès l’an prochain.

«Le jeu est différent en Amérique du Nord. Ça se déroule beaucoup plus nord-sud alors qu’en Europe, les équipes ramènent beaucoup la rondelle vers l’arrière plutôt que de la placer en fond de territoire. J’aime ça parce que le jeu de transition, c’est l’une de mes forces et il y en a plus ici ce qui me permet d’utiliser ma vitesse à mon avantage.»