L’humoriste Guy Bernier fera une tournée à vélo pour la Fondation Charles-Bruneau

Dix ans après avoir présenté des spectacles dans un autobus à Zoofest, l’humoriste Guy Bernier a eu l’idée d’une autre «affaire de fou». En août, il donnera sept spectacles dans sept villes, en sept soirs. Et il se rendra d’une ville à l’autre à vélo. Sa tournée Comik en bécik sera au profit de la Fondation Charles-Bruneau, une promesse qu’il avait faite à la jeune Audrey Gélinas avant son décès.

En 2014, Guy Bernier a fait la rencontre de la jeune Audrey Gélinas, âgée de 16 ans, qui l’avait invité à venir jouer à son école secondaire, à Shawinigan. Atteinte du syndrome de Rothmund-Thomson [une maladie génétique s’attaquant à la peau et aux os, et prédisposant à certains cancers], elle avait grandement impressionné l’humoriste par sa détermination et son courage.

S’étant lié d’amitié avec Audrey et ses parents au fil des années, Guy avait promis à Audrey, peu de temps avant son décès en 2019, qu’il poursuivrait son rêve de ramasser de l’argent pour la Fondation Charles-Bruneau qu’elle affectionnait particulièrement.

En plus du spectacle annuel qu’il présente pour la fondation, l’humoriste cherchait dernièrement une idée originale d’amasser des fonds supplémentaires. C’est là que lui est venu le concept de la tournée à vélo.

Le 11 août, il partira de son domicile de Varennes, sur la Rive-Sud de Montréal, et commencera sa tournée de sept villes en sept soirs. En roulant sur La route verte, il jouera ainsi à Saint-Jean-sur-Richelieu (11 août), Granby (12 août), Acton Vale (13 août), Drummondville (14 août), Nicolet (15 août), Trois-Rivières (16 août) et Shawinigan (17 août).

Défi physique

Guy Bernier roulera en tout environ 300 km, à raison de 50 à 100 km chaque jour. Ce défi physique n’inquiète pas l’humoriste de 57 ans qui fait activement du jogging depuis plus de 20 ans. Si la tournée s’avère un succès, il songe même à changer de région chaque année et augmenter son kilométrage.

«L’année passée, j’ai couru 300 km au mois d’août, dit l’humoriste au Journal. Pour moi, faire deux demi-marathons [21 km] en une semaine, il n’y a rien là. Pour taquiner les gens qui font du vélo, je leur dis toujours que ce n’est pas un sport parce qu’ils sont assis [rires]!»

Avec sa tournée Comik en bécik, Guy Bernier espère amasser 10 000$ pour la Fondation Charles-Bruneau. Dans chaque ville, il jouera dans des salles de 80 à 300 places. Il fera un spectacle d’une heure qui parlera notamment de ses expériences de tournée en région.

Dans un autobus scolaire

En 2013, Guy Bernier avait fait parler de lui en stationnant un autobus scolaire jaune sur l’esplanade de la Place des Arts, pendant Zoofest. Dans le véhicule, il avait installé une petite salle de spectacle pour une foule d’une quarantaine de spectateurs. Mike Ward, Daniel Grenier et Stéphane Fallu, notamment, avaient participé à ce Show qui déménage.

Ayant fini l’École nationale de l’humour en 2001, Guy Bernier a fait les premières parties de Mike Ward durant quelques années, en plus de remporter un Olivier en 2012 pour les textes du spectacle de Maxim Martin. Il n’a toutefois jamais cherché à être sous les projecteurs.

«Moi, être célèbre, ce n’est pas ça qui m’importe, dit-il. J’ai fait la tournée de Mike Ward pendant trois ans, j’ai vu ce que c’était. Ça ne me tentait pas d’être connu. C’est tripant quand tu es seul. Mais moi, mes enfants, je voulais les voir le plus possible. J’ai mis mon rêve de partir en tournée de côté pour être avec eux.»

Pour acheter des billets pour la tournée Comik en bécik: https://lepointdevente.com/billets/comikenbecik2023.