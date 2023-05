L’importance de faire un traitement antirouille après l’achat d’un nouveau véhicule

Vous venez d’acquérir un véhicule ? Sachez que c’est le moment idéal pour procéder à un traitement antirouille.

En effet, vous devriez réfléchir à un plan de protection contre la rouille dès l’achat d’un véhicule neuf ou usagé. En investissant rapidement dans l’entretien, vous pourrez économiser gros à long terme – après tout, vaut mieux prévenir que guérir !

Voici tout ce que vous devez savoir sur les traitements antirouille pour votre véhicule.

Comment se crée la rouille ?

Crédit : Antirouille Métropolitain

La rouille naît quand le métal retient de l’humidité. Les facteurs qui peuvent causer ou accélérer le développement de la rouille sur le fer de la carrosserie sont la présence de sel et de calcium (en hiver, notamment), la pollution de l’air, les vibrations et les brusques changements de température, entre autres.

La rouille est d’abord invisible à l’œil nu, puis se développe et devient visible. Il faut toutefois savoir qu’elle est inévitable : on peut prévenir son étalement, mais pas l’arrêter complètement. C’est pourquoi il importe de songer à un plan de protection antirouille dès l’achat d’un véhicule.

Qu’il soit neuf ou usagé, assurez-vous de noter s’il a déjà reçu un traitement et quand. Consultez également la garantie et l’historique de la marque au niveau de la corrosion : est-elle sujette au développement rapide de rouille, par exemple ?

Dans tous les cas, les experts recommandent un traitement antirouille annuel.

Un traitement antirouille efficace

Crédit : Antirouille Métropolitain

Pour obtenir le meilleur traitement antirouille sur le marché, tournez-vous vers Antirouille Métropolitain, une entreprise de chez nous qui œuvre depuis 1976 ! Il s’agit d’un produit éprouvé et sans égouttement, enrichi d’ingrédients anticorrosion.

L’équipe d’Antirouille Métropolitain fait usage d’outils et de techniques à la fine pointe de la technologie pour s’occuper de votre véhicule : 200 employés s’affairent quotidiennement à perfectionner leurs méthodes d’application afin d’offrir le service le plus performant qui soit.

Efficace, adhérent, propre et garanti, leur traitement fonctionne sur tous les types de véhicules en érigeant une barrière contre l’humidité qui crée la rouille. Ainsi, il empêche la rouille existante de s’étendre et la nouvelle de se former.

Le processus offre une protection complète et pénètre dans tous les petits plis, recoins, fissures et défauts de votre carrosserie afin de protéger l’entièreté du véhicule. Il est d’ailleurs recommandé par CAA-Québec.

Vous pouvez prendre rendez-vous à tout moment de l’année : son application dure entre 35 et 60 minutes selon la saison. Vous pouvez ensuite reprendre la route sans problème.

Un excellent investissement

Crédit : Antirouille Métropolitain

Même si vous profitez du meilleur traitement antirouille possible, celui-ci perdra de son efficacité après 12 mois. Au Québec, les grands écarts de température et les conditions routières érodent la protection.

Voilà pourquoi dès l’achat de votre véhicule, il importe de l’emmener pour un traitement préventif. Même s’il est usagé, celui-ci permettra de ralentir fortement la progression de la rouille existante.

Il faut également percevoir le traitement comme un investissement : si vous comptez revendre votre véhicule dans quelques années, sa valeur sera moins élevée dans le cas de présence de rouille.

N’attendez pas qu’il soit trop tard et apportez votre véhicule chez Antirouille Métropolitain afin de recevoir un traitement antirouille efficace.